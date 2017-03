Homem é preso por tentar estuprar idosa de 72 anos em Uberlândia

Um homem foi preso neste domingo (20) por tentar estuprar uma idosa de 72 anos, no bairro Santa Monica. O suspeito foi contido por populares.

Segundo a PM, por volta de meio dia, Denevilson Martins Silva, de 47 anos, chegou na casa da vítima, na Rua Ortízio Borges, e pediu para colher acerolas. Ele entrou no quintal e depois invadiu a cozinha da residência, onde a senhora estava. Depois de uma breve conversa o suspeito começou a agarrar a vítima. Ele lambeu o pescoço da idosa, mordeu e deu unhadas nela. A mulher gritou por socorro e uma filha, que estava no imóvel, conseguiu impedir a consumação do crime.

Um vizinho percebeu a confusão e correu atrás do homem, que seguia sentido à Avenida João Naves de Ávila. Denevilson foi contido próximo à Universidade Federal de Uberlândia (UFU). O vizinho portava um pedaço de pau e conseguiu dominar o suspeito até a chegada da Polícia. Denevilson é um velho conhecido da família. Desde a infância ele frequentava a casa da idosa. O homem não tinha passagens pela polícia.