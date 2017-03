Homem é preso em Uberlândia acusado de cometer 20 estupros

Na tarde de quarta-feira (29), um homem foi preso por tentar estuprar uma mulher no Bairro Roosevelt. De acordo com a Polícia Militar, a vítima diz que o suspeito estava em uma motocicleta preta e tentou beijá-la e passar a mão nas partes íntimas da jovem.

A vítima gritou por socorro e assustou o suspeito, que fugiu do local. A mulher chamou a Polícia e com ajuda de câmeras de segurança os militares conseguiram a placa da moto.

Os militares descobriram o endereço do suspeito e conseguiram prendê-lo em sua residência. O homem foi identificado como Rubens França Lima, de 37 anos. Ao puxar a ficha do suposto autor, os militares descobriram que o homem é albergado da Penitenciária Pimenta da Veiga. Rubens foi sentenciado no ano de 2009, por 20 estupros e foi condenado a 28 anos de prisão. Nesta quarta-feira, o suspeito tentou cometer o mesmo ato e acabou sendo preso e encaminhado para penitenciária.