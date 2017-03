Homem é preso com carro roubado, arma de fogo e suspeito de abate ilegal de gado

Na noite desta quinta-feira (23), um homem foi preso, no km 166 da BR-050, por posse ilegal de arma de fogo, por estar com carro roubado e suspeito de abate ilegal de gado. De acordo com o Grupo de Patrulhamento tático da PRF de Uberlândia, foi feita uma abordagem a um veículo no local, Base da PRF de Uberaba. Ao ser abordado, os suspeitos tentaram evadir da fiscalização e se esconderam no matagal às margens da pista. No veículo havia vários objetos utilizados para abate de gado e o compartilhamento de carga estava bastante sujo de sangue. Os policiais realizaram buscas no matagal e localizaram um homem escondido com uma carabina calibre .22. No bolso dele foram encontrados ainda 23 cartuchos do mesmo calibre. O homem foi encaminhado para a delegacia. O veículo foi roubado em Uberaba no mês de janeiro. A Polícia investiga o caso.