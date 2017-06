Homem é morto com machadada em lanchonete

Na tarde segunda-feira (05), a violência tomou forma e deixou uma pessoa morta na cidade de Patrocínio. O crime aconteceu em uma lanchonete e quitandeira localizada na esquina da Rua Furtado de Menezes com a Avenida Marciano Pires. O suspeito do homicídio ainda não foi localizado.

O objeto usado para tirar a vida de Waldemar Elias Campos Filho, uma espécie de machado tático, com duas lâminas, ficou preso a nuca da vítima que morreu no local. Segundo informações teria sido visto conversando com outro homem identificado como Dione Fagundes Verissimo. Em dado momento os dois deram início a um violento desentendimento que terminou em morte.

De acordo com a publicação, os registros policiais mostram que com este caso, já são 12 mortes ocorridas em 2017 na cidade.