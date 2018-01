Homem é flagrado de calças arriadas mantendo relação sexual com mula

Moradores do bairro Vila Rosa em Patos de Minas flagraram um homem abusando sexualmente de uma mula que estava presa em um terreno baldio nas proximidades da Avenida Arlindo Porto. A Polícia Militar foi acionada, mas quando a viatura chegou ao local, o autor já havia fugido.

Ele chegou de bicicleta, trancou o veículo em um pau de cerca, a poucos metros do cercado onde a mula Cigana estava no bairro Vila Rosa, e seguiu pé por pé para pegar o animal. O homem só não contava que os vizinhos de frente sairiam de casa bem na hora. O autor foi flagrado com as calças arriadas.

Os moradores decidiram acionar a Polícia Militar. Segundo eles, o homem estava com as calças abaixadas e matinha relação sexual com a mula. O flagrante aconteceu por volta de 23h. O homem negou, disse que estava ali fazendo suas necessidades fisiológicas, mas saiu correndo para o meio do mato, deixando para trás a bicicleta trancada na cerca.

Segundo os moradores, o homem aparenta ter 60 anos de idade, estatura mediana e tem pele bem morena. A Polícia Militar saiu para fazer os rastreamentos na tentativa de localizar o autor. Ele esperou alguns minutos e, segundo os vizinhos, voltou para buscar a bicicleta. As imagens mostram ele saindo do local.

A mula Cigana permaneceu apreciando o capim que está bem verde nesta época do ano. O animal é bem manso e não pareceu incomodado com a situação.

patoshoje