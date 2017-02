Homem é esfaqueado no centro de Monte Alegre de Minas

Na tarde desta terça-feira (14), um homem foi vítima de uma tentativa de homicídio, em Monte Alegre de Minas. Segundo a Polícia Militar, a vítima Clésio Nogueira da Silva, foi surpreendida pelo criminoso no centro da cidade, com uma faca e atacou Clésio com vários golpes.

A vítima foi socorrido até a Santa Casa de Misericórdia e passa por avaliação médica. Já o criminoso foi flagrado correndo com a faca na mão mas, até o momento não foi preso. A Polícia investiga o caso.