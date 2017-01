Um homem que morava em Uganda, na África, foi enterrado com o equivalente a R$ 176 mil em moeda local (shillings ugandenses) com o objetivo de “agradar a Deus no Juízo Final e obter perdão para os seus pecados”.

Segundo o “Daily Monitor”, o servidor público Charles Obong tinha 52 anos e o ritual foi realizado conforme ele pediu em vida para a sua esposa, que colocou todo o seu dinheiro no caixão de metal.

Porém, parentes de Charles Obong não concordaram com o pedido do falecidos e abriram o túmulo retirando todo o dinheiro.