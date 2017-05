Homem é encontrado morto no meio da rua

Na manhã desta sexta-feira (12), em Uberlândia, um homem ainda não identificado foi encontrado morto por uma moradora do Bairro Planalto. De acordo com a Polícia Militar, a moradora saiu para trabalhar por volta de 6h da manhã, quando deparou com o cenário de violência próximo de casa.

A vítima estava atingida por marcas de tiros, com duas perfurações entre os olhos e uma no peito. Foram pelo menos cinco tiros. Uma pessoa que mora no local disse à polícia que ouviu barulhos de tiros por volta de 3h da manhã. Também havia marcas de tiros nas paredes das casas próximas.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo removido ao IML. Ainda não se sabe o motivo do crime.