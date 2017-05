Homem é encontrado morto em porta malas com sinais de violência

A Polícia Militar de Araguari compareceu à estrada de acesso à Região do Pau Furado, zona rural da cidade de Araguari, onde se encontrava uma viatura do 17º BPM, que foi designada pelo Centro de Operações de Uberlândia a fim de verificar um veículo abandonado, possivelmente produto de furto, próximo às margens do reservatório da usina Amador Aguiar I, e após rastreamento pelo local encontraram tal veículo abandonado, porém na área de cobertura do 53º BPM.

Os militares do 53º BPM deslocaram para o local e verificaram que havia um veículo da marca Fiat, modelo Weekend, e conforme foi passado aos militares, eles observaram que havia um corpo dentro do porta malas.

O perito foi acionado e compareceu ao local onde realizou os trabalhos de praxe.

A vítima Augusto Vieira de Morais de 22 anos, foi retirada do porta malas do veículo, e foi verificado que estava com diversos hematomas na face e ferimentos no crânio, comprovando morte violenta.

Através dos dados do veículo, os militares chegaram ao endereço, no Bairro Monte Moriá e neste endereço, em contato com o irmão da vítima e com sua mãe, eles reconheceram a vítima.

Segundo relatos, a vítima estava na cidade de Uberlândia desde a semana passada na casa de sua sogra em companhia de sua mulher.

Foi realizado contato telefônico com o sogro da vítima, que informou que a vítima teria saído de sua residência (em Uberlândia) na noite anterior dizendo que iria receber uma quantia em dinheiro e, até o fim da tarde não havia retornado.