Homem é encontrado morto a tiros dentro de carro parado na rua

Na manhã desta sexta-feira (19), um homem foi assassinado na esquina da Avenida Mato Grosso com a Rua Ivaldo Alves do Nascimento, no Bairro Brasil, em Uberlândia.

De acordo com a Polícia Militar, Rafael Lopes Pace, o Ratão, de 28 anos, foi morto a tiros dentro do carro. No veículo foi encontrado drogas. Rafael tem passagens pela polícia por envolvimento com o tráfico de drogas.

O corpo será encaminhado para o IML. A polícia investiga o caso.