Homem é baleado e tem a casa incendiada em Uberlândia

Nesta sexta-feira (3), um homem é baleado e tem a casa incendiada no bairro Osvaldo Rezende, em Uberlândia. De acordo com a Polícia Militar, um rapaz entrou na casa da vítima, efetuou os disparos e ateou fogo no imóvel. O local foi isolado pela Polícia Militar e Bombeiros. A vítima foi socorrida com ferimentos no rosto e barriga. Segundo testemunhas, a vítima tem envolvimento com drogas. O criminoso fugiu em um carro. A polícia investiga o caso.