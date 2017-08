Homem descumpre promessa de sexo em troca de droga e é esfaqueado

Um homem de 39 anos foi esfaqueado na madrugada desta terça-feira (29) em Uberlândia, depois de descumprir uma promessa de um programa em troca de sexo. De acordo com a Polícia Militar, a vítima contou ser homossexual e usuária de crack e após usar a droga não quis fazer o programa e acabou sendo esfaqueada.

O cliente não aceitou que o programa não fosse feito e deu três facadas no homem por volta de 3h40 da madrugada na esquina das ruas Rio Grande do Norte com avenida Floriano Peixoto. Depois de ficar ferida, a vítima correu até um posto de gasolina e pediu ajuda aos frentistas que ligaram para a ambulância.

O Corpo de Bombeiros socorreu a vítima até o Pronto-Socorro do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU). O homem teve duas perfurações no abdômen e outra nas costas. Apesar dos ferimentos o estado de saúde dele é estável. A Polícia Civil vai investigar o caso. O suspeito fugiu e ainda não foi preso.