Homem de 48 anos é preso suspeito de molestar garotinha de 6 anos

A Polícia Militar prendeu um homem de 48 anos pelo crime de estupro de vulnerável. Anísio Geraldo Soares foi conduzido suspeito de molestar a enteada de 6 anos. Apesar do nome de Anísio estar na certidão de nascimento da menina, ele não é o pai biológico. O suspeito é separado há cerca de um ano e meio e mora sozinha com a filha em uma casa na Rua Laura Fonseca, Bairro Sol Nascente.

Uma vizinha denunciou o suspeito para o conselho tutelar. Ela disse que Anísio estava abusando da filha, inclusive já escutou a menina falar que o pai a beijava na boca, tirava sua roupa, deitava com ela e quando ele brincava com ela sentia dores na parte intima.

Diante das denúncias, uma conselheira foi ao local e passou apuros. No momento que Anísio percebeu a presença da conselheira, ele pegou uma faca e a ameaçou. A conselheira, com medo, teve que entrar na casa vizinha e se esconder no banheiro.

Depois ela conseguiu sair e acionar a Polícia Militar. Os militares foram ao local e realizaram a prisão do suspeito. Anísio Geraldo Soares foi conduzido para a delegacia pelo crime de estupro de vulnerável.

A menina foi encaminhada para a Casa da Acolhida e posteriormente irá passar por exames médicos. Na delegacia, Anísio falou que nunca fez nada de errado com a filha e que a ama demais, “Eu não tenho coragem de fazer isso, ela é a minha princesinha que amo muito”, disse Anísio.