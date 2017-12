Homem agride suspeito de furto para ‘dar exemplo’; veja vídeo

Um homem foi agredido com várias pauladas pelo dono de uma mercearia em Pocrane, no Vale do Jequitinhonha. As agressões foram motivadas por um furto no estabelecimento no último sábado. O empresário ainda pediu que as pauladas no suspeito fossem gravadas para que “servissem de exemplo para outras pessoas”, segundo a Polícia Militar. O vídeo foi publicado nas redes sociais.

A Polícia Militar recebeu as imagens pelo WhatsApp ainda no sábado e começou a apurar o caso. As imagens mostram um jovem de 25 anos sendo agredido por um homem de 41 anos com um pedaço de madeira. O agressor pede que o jovem coloque as mãos para frente e começa a bater. As mãos do homem vão ficando feridas e, em um dado momento, suspeita que ele tenha quebrado as mãos, mas as agressões continuam.

O homem agredido nega que tenha furtado a mercearia e, em alguns momentos, tenta evitar colocar as mãos para apanhar, mas o agressor diz que, caso não fosse nas mãos, iria apanhar no rosto. Até esta terça-feira (19), a polícia não tinha conseguido encontrar o homem agredido. Ele já é conhecido na cidade por cometer vários furtos, diz a PM.

Já o agressor foi detido pela polícia e disse que bateu no jovem porque ele furtou a sua mercearia. O homem contou aos policiais que já desconfiava dos furtos, mas no sábado foi confirmado um crime. Ele disse que queria punir o suspeito e fazer com que ele servisse de exemplo para outros criminosos.

O agressor foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de plantão da região, onde assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por agressão e foi liberado. A Polícia Civil vai investigar o caso.

Veja vídeo: