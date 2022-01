História: Crianças em idade escolar no Louvre

Você sabia?

Os primeiros museus da Grécia Antiga eram instituições educacionais onde os estudiosos se

reuniam e as artes e o aprendizado eram cultivados

Na Grécia antiga, um museu, originalmente um lugar conectado com as Musas, às vezes em

um sentido religioso , mas mais comumente como um lugar onde as artes e o aprendizado

eram cultivados. Assim, “museu” passou a significar um local de educação .

O museu mais famoso foi o de Alexandria, no Egito, construído perto do palácio real por volta

de 280 aC por Ptolomeu I Sóter (governou de 323 a 283 aC ). Era diferente da Biblioteca e

abrigava estudiosos que eram apoiados pelos Ptolomeus e, depois que o Egito ficou sob o

controle romano , pelos imperadores. Não há evidência de que havia provisão para ensino

formal, mas palestras foram dadas e houve muitas discussões que até mesmo os reis poderiam

assistir; Diz-se que Cleópatra , o último governante independente do Egito, fez isso.

Após a fundação de Constantinopla em 324 dC, muitos dos estudiosos do museu teriam se

retirado para lá para evitar as controvérsias teológicas de Alexandria . O último membro do

museu a ser mencionado explicitamente é Teon, o matemático, pai de Hipácia, c. Jantares do

400 dC com conversas inteligentes eram uma instituição característica do museu; um poeta do

