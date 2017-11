Halterofilistas de Uberlândia embarcam para o Mundial na próxima semana

Quatro paratletas da Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer (Futel) e da instituição parceira Clube Desportivo para Deficientes de Uberlândia (CDDU) estão de malas prontas para o Campeonato Mundial Paralímpico de Halterofilismo e Natação. A competição acontece na Cidade do México, entre os dias 31 de novembro e 8 de dezembro. A equipe de halterofilismo Futel/CDDU irá com quatro paratletas: Amanda Souza, Mateus Assis, Vinicius Freitas e Maria Rita Martins, acompanhados do técnico Wéverton Santos e do fisioterapeuta Vander Fagundes.

Uma das grandes apostas para este Mundial é a tetracampeã brasileira e recordista nacional na categoria até 73 kg, Amanda Souza, de 25 anos. O grande objetivo da atleta é conseguir fazer aquilo que vem treinando e aproveitar ao máximo a oportunidade para adquirir mais experiência. Esta é a primeira vez de Amanda no Campeonato Mundial e ela não esconde a ansiedade. “O nervosismo e a tensão são grandes, mas sem dúvida estamos nos cuidando e nos preparando bem para chegarmos lá e conseguirmos alcançar resultados expressivos”, comenta.

Paratletas vitoriosos

Apesar de novos, os outros paratletas também são vitoriosos em suas categorias. Mateus Assis, de 20 anos, é atual recordista, campeão brasileiro e campeão do Parapan-Americano de Jovens, na categoria até 97kg. Com apenas 18 anos, Maria Rita Martins é recordista brasileira Júnior, na categoria até 79kg, enquanto o jovem Vinícius Freitas, também de 18 anos, é vice-campeão do Parapan-Americano de Jovens.

Para o técnico Wéverton Santos, o que mais vale para os atletas é a oportunidade da vivência em uma competição internacional. “Uberlândia é privilegiada por ter quatro atletas do halterofilismo em um Mundial. Nossa cidade vem sendo uma referência no esporte paralímpico, tanto que, no último mês, nossa equipe foi bicampeã do Circuito Caixa. Sei que esses atletas têm condições de fazer bonito no México. São competidores novos que já estão trabalhando duro, mirando os Jogos Paralímpicos do Japão em 2020”, afirma.

A equipe uberlandense esteve em São Paulo em setembro, onde passou por um período de treinamentos e avaliações clínicas, técnicas e psicológicas, antes de seguir para o México no dia 29. No total, foram convocados 18 atletas para compor a delegação brasileira, dos quais oito competirão na categoria júnior (até 20 anos) e os demais no adulto. A competição ocorrerá simultaneamente ao Mundial de Natação. Cerca de 360 atletas de 65 países são esperados.

Fique atento!

O que: Campeonato Mundial Paralímpico de Halterofilismo e Natação

Onde: Cidade do México

Quando: 31/11 a 8/12

Os paratletasFutel/CDDU: Amanda Souza, Mateus Assis, Vinicius Freitas e Maria Rita Martins e integrantes da comissão técnica viajam no dia 29 de novembro, mas os treinos na Arena Sabiazinho acontecerão normalmente nos dias 23, 24 e 27 de novembro, das 13h às 17h.

SECOM