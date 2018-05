Halterofilistas de Uberlândia conquistam três medalhas no Aberto Europeu

Disputado em Berk Sur Mer, na França, o Aberto Europeu de Halterofilismo rendeu boas conquistas para o esporte de Uberlândia. Com apenas 15 anos, a paratleta Lara de Lima faturou duas medalhas na competição. Além dela, competindo pela Seleção Brasileira, outros atletas da parceria entre a Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer (Futel) e Clube Desportivo para Deficientes de Uberlândia (CDDU) se destacaram no torneio. Um deles foi Mateus de Assis, da categoria até 107 kg, que nesta terça-feira (29), conquistou a medalha de bronze ao levantar 191 kg.

No primeiro dia de competição, Lara de Lima levantou 65 kg na categoria até 41 kg, garantindo o ouro na divisão júnior e a prata na divisão adulta. Na sequência do evento, Luciano Dantas ficou em 5º lugar entre aqueles até 65 kg ao levantar 146 kg. Também na quinta colocação, Amanda de Sousa marcou 86 kg no certame até 73 kg. Na modalidade até 97 kg, Rodrigo Marques levantou 186 kg.

Além dos cinco atletas, o treinador Weverton Santos e o fisioterapeuta Vander Fagundes, profissionais da Futel, também fizeram parte da equipe brasileira. “Foi uma boa participação dos nossos atletas, dentro daquilo que esperávamos”, disse Wéverton.

Bocha

Após conquistar a medalha de prata no individual no Bisfed 2018 São Paulo Open Regional de Bocha, Mateus Carvalho e seu calheiro/pai Oscar Carvalho, conquistaram a medalha de ouro na competição por Par BC3 depois de uma virada emocionante. A disputa foi decidida no tie break.