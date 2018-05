Gusttavo Lima faz show enrolado em cobertor para espantar frio em Minas

O frio chegou forte em Minas Gerais e a imagem do cantor Gusttavo Lima, embrulhado em um cobertor, durante show é prova disso.

Para encarar o frio de 7ºC em Santa Juliana, no Triângulo Mineiro, o cantor sertanejo não titubeou em pegar um cobertor e cantar para plateia.

Mais do que isso, Gusttavo Lima postou a foto em seu perfil no Instagram. A legenda diz: “Que friiiiiio bb!”, com símbolos de neve em seguida.

“Que que frio. Que frio. Que frio. Acho que foi uma das noites mais frias daí. Meu Deus! Mas a galera compareceu”, disse ele, em vídeo.

“Muitíssimo obrigado por encarar um frio de 7°c. Vocês são demais”, completou o cantor em sua conta no Instagram.