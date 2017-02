Gustavo Mioto conquista o país com single “Impressionando os Anjos”

O sertanejo Gustavo Mioto já tem mais de 250 mil fãs no Instagram e quase 50 milhões de visualizações em seu canal do Youtube. Ele já emplacou diversas músicas, entre elas, “Mãos ao alto coração”, “Lembra” e “Bom dia”, além de parcerias com Cristiano Araújo e Luan Santana. Mas a música que está conquistando o país é “Impressionado os Anjos”. O sucesso está deixando o artista entre as dez mais tocadas em 2017, nas rádios de todo o país. O videoclipe da música conta com a participação do ator Murilo Rosa e já foi conquistado mais de 10 milhões de acessos no Youtube. O jornalista Rafael Cândido conversou com o cantor sertanejo que revelou também novidades para este ano.

GAZETA: Como começou essa sua paixão pela música?

MIOTO: A minha família é de músico e meu pai trabalha com contratação de shows, então desde cedo fui criado nesse meio musical. Aos 10 anos comecei a compor minhas músicas e nos fins de semana sempre reunia com a família para apresentar minhas canções.

GAZETA: Teve alguma música que você escreveu quando era criança e acabou tornando essencial para sua carreira?

MIOTO: A música “Bom dia” se tornou muito importante no início da minha carreira. Ela foi a minha segunda música de trabalho e eu a escrevi quando criança. Essa canção conta a história de um cara que o ponto alto do dia dele é ouvir um “bom dia” da pessoa amada, mesmo passando diversos momentos juntos com ela. Essa música foi essencial para o meu início.

GAZETA: Com apenas 4 anos de carreira você já gravou com grandes nomes do sertanejo como Luan Santana e Cristiano Araújo. O que as pessoas podem esperar nos próximos trabalhos musicais?

MIOTO: Tenho desejo de gravar com diversos artistas de até outros gêneros musicais. Esse ano irei lançar músicas com algumas participações, que ainda não posso revelar os nomes.

GAZETA: Quando os fãs podem esperar para novidades musicais?

MIOTO: Provavelmente iremos lançar músicas novas março, abril e junho com algumas participações e em setembro irei gravar meu segundo DVD. Não posso antecipar muita coisa mas será massa!

GAZETA: Como surgiu a música “Impressionando os Anjos”?

MIOTO: Essa música surgiu através de um sonho que eu tive. Sonhei que estava cuidando de duas crianças, fiquei preocupado com o sonho. Dois dias depois fui assistir uma reportagem na televisão onde falava a mesma história. Fiquei impressionado com a coincidência do meu sonho. Quando reuni com o Theo Andrade, quem escreveu a música comigo, ele me disse que queria fazer uma música sobre uma situação diferente e logo veio o sonho na minha cabeça. Comecei a contar o sonho e saiu a música “Impressionando os Anjos”.

GAZETA: Quando os fãs de Uberlândia podem esperar por você na cidade?

MIOTO: Esse ano devo ir a Uberlândia para apresentar os novos projetos. Tenho um carinho muito grande por esta cidade. Desde a primeira vez que visitei fui muito bem recebido por todos. Quero aproveitar e agradecer o carinho de todos os fãs e as rádios por me receber tão bem.