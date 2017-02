Guilherme Leicam: um artista completo!

Ator global mostra que têm múltiplos talentos

Com personalidade e muito talento, o ator, cantor, produtor, diretor e músico Guilherme Leicam já conquistou o público de todo o Brasil. O artista completo, Leicam, começou pelo teatro onde atuou em musicais, cantando e dançando, protagonizando espetáculos em diversas cidades. Em 2008 ingressou na TV Globo, entrando para a concorrida Oficina de Atores. Participou de várias novelas como Tempos Modernos , Fina Estampa , Malhação, Em Família e entre outras. Seu encantamento por direção, filmagens e atuação é tão grande que, fundou a produtora audiovisual Dialética Filmes, produzindo diversos artistas e conteúdos digitais (videoclipes, curtas metragens e programas para web). Como Diretor desenvolveu o DAD, uma oficina direcionada para formação de artistas de todo Brasil. A tempos Guilherme Leicam flerta com a música, mas foi em 2013 que fez sua primeira composição “Vai de Bicicleta”, que fez um enorme sucesso na Web. Agora Guilherme Leicam está com show pronto para rodar o país. A primeira música de seu álbum de estreia, Papo de Sapo, está disponível em várias plataformas digitais – (Spotify / Deezer / TID/ Amazon / Itunes /Napster/ Google Play) e já é sucesso. O artista Guilherme Leicam esteve em Uberlândia e bateu um papo com exclusividade com o jornalista Rafael Cândido. Leia:

GAZETA: Você é ator, cantor, produtor, diretor e músico. O que está faltando na sua vida profissional?

LEICAM: Eu sou inquieto, né? (risos). Comecei minha carreira reconhecida como ator. Mas sempre trabalhei em musicais. No musical exige que você cante, dance e faz produções. Eu nunca me limitei, sempre fui atrás de mais. Quando comecei a gravar televisão eu queria os bastidores então investi em uma produtora visual a “Dialetic Filmes”, com isso comecei a produzir meus próprios curtas, os próprios pilotos e eu não imaginava que isso iria ganhar tanta força. No período que a gente fica fazendo novela, não consigo fazer outra coisa, quando não estou gravando, estou em casa ensaiando o que vamos gravar. Então, neste período que a gente fica sem fazer novela eu fico me produzindo, preparando minha banda. Recentemente a gente estreiou o primeiro show. É um projeto bem grande. Acho que o artista não pode ficar parado, nem enraizado no tempo com uma ideia. O artista deve sempre buscar de onde ele veio mas, sempre misturar com o novo para ver o que descobre e como evoluir.

GAZETA: Entre tantas novelas, qual o personagem mais marcante para você?

LEICAM: O Laerte, personagem malvado da novela “Em Família”, foi o mais marcante e o mais complexo de se entender. Porque eu tinha o dever de proteger e defender o personagem que estava fazendo tudo errado. Ele sempre fazia tudo por excesso de amor mas, as pessoas o julgava como malvado. Quando estou com barba e cabelo maior todos já lembram desse personagem, se tiro as pessoas já falam “olha aquele ator da Malhação”.

GAZETA: Você já passou por alguma situação de pessoas confundirem personagem com você?

LEICAM: Quando fiz o nadador e traficante Gustavo, personagem vilão da novela Alto Astral, parei de receber convites de presença de eventos. Muitas pessoas me viam na rua e diziam que não gostava de mim. Mas sempre com respeito, nunca algo grave sempre na brincadeira.

GAZETA: Quando os fãs vão poder te ver na telinha novamente?

LEICAL: Eu renegociei meu contrato agora e continuo na TV Globo. Enquanto aguardo ser escalado, estou na fase de produção das minhas coisas, recentemente dirigi um piloto para tv chamado “Sociedade Psi”, fomos para o festival internacional. Agora estamos a caminho do “Rio Content Market” que é o festival onde a gente vai vender esse projeto. Foi um trabalho que fiz como diretor, sendo o meu maior desafio até hoje. Porque sempre havia feito videoclipes, canais de culinária para a internet, meus cover musicais mas nunca tinha feito meu audio visual completo com todas as ferramentas que exige no cinema. Mas já estou com saudades da tv!

GAZETA: O que você mais gosta de fazer nas horas vagas?

LEICAM: Sou viciado em trabalhar. Gosto de acordar cedo, ver o dia render. Tenho dificuldade com domingo, porque é um dia lento. Procuro sempre viajar para fora do Rio onde posso me agitar. Recentemente estive em Uberlândia para cantar em uma balada. A música é meu refúgio de estresse, gosto desse agito.

GAZETA: Como surgiu a música de trabalho “Papo de Sapo”?

LEICAM: Eu estava preparando minha banda e fazendo alguns covers na internet. Devido a situação de direitos autorais optei em parar pela dificuldade de liberação. Com isso, os fã foram me guiando para montar banda, gravar cd e fazer shows. Procurei um produtor musical, não satisfeito montei um estúdio musical, investindo no canto. Comecei naturalmente fazer amizades, conheci muitos produtores musicais, compositores e montei minha banda. Até então precisava de uma música minha para montar portifólio e ganhar uma abertura. Em Fortaleza, conheci o compositor Renato Moreno, que já fez grandes sucessos entre eles “A Dama e o Vagabundo”, interpretada por Wesley Safadāo. O Renato me apresentou a música “Papo de Sapo” e disse que era minha cara, gostei de primeira e já gravei. Não era a primeira música que eu estava me preparando para gravar, foi uma experiência que deixei levar. Com isso, já conheci o Emanuel Dias, produtor do Wesley Safadão, que me ajudou nessa música. A gente já foi para diversos programas de tv entre eles Caldeirão do Huck e Encontro com Fátima Bernardes. As pessoas me veem, rola um julgamento, dizendo ele é príncipe gosta de músicas românticas. Mas eu gosto da batida safada do arrocha (risos). Meus fãs que acreditaram no meu trabalho que me deram esse presente. Tenho musicas autorais e inéditas que irei gravar em breve.



GAZETA: O que você ouve em casa?

LEICAM: Me ouço bastante, quero sempre me lapidar. Gosto de músicas nacionais. Comecei ouvindo Legião Urbana e Cazuza. Agora estou ouvindo Moreno Veloso, filho do Caetano Veloso.

GAZETA: Quando os fãs podem esperar por um CD?

LEICAM: Depois do carnaval vou reunir com a banda e os produtores. Provavelmente nos meses de março e Abril estarei em estúdio gravando minhas musicas. Meu objetivo é fazer um EP com 6 músicas multiregionais, quero misturar todas as regiões. O sertanejo mudou bastante está aberto a mesclar com os outros estilos musicais. Estou trabalhando para vim tudo com minha cara, sem forçar a barra.

GAZETA: Para finalizar vamos fazer um ping-pong. Falo uma palavra e você nos diz o que vem na cabeça.

Hobby: Música

Inspiração: James Jean

Lugar: Fazenda

Comida: Churrasco

Mania: Jogar objetos para o alto

Não vivo sem? Água

Desejo? Conquistar o mundo

Saia Justa: Quando alguém me confunde com outro artista.

Orgulho: Profissão

Foi uma honra conhecer: Antonio Fagundes.

Foi um desprazer conhecer: Não tenho.

Mulher: Bruna Altieri

Maior Qualidade: Carisma

Amor: Pela vida

Me irrita: Sono

Fã: Surpresa