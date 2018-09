Grupo Luta Pela Vida realiza Bazar em prol do Hospital do Câncer dia 11 de setembro

Acontece na próxima terça-feira, dia 11 de julho, das 8h às 16h, o Bazar do Grupo Luta Pela Vida, a ONG do Hospital do Câncer em Uberlândia. A ação é organizada pelos voluntários do Grupo e será realizada no estacionamento do Hospital, localizado na rua Professor José Inácio de Souza, 3.267, no bairro Umuarama.

Entre as peças, o público poderá encontrar nessa edição roupas femininas, masculinas, sapatos, bolsas, entre outros acessórios, tudo com preços especiais, com peças a partir de R$2,00.

Para os que gostam de plantas e flores não podem deixar de visitar o viveiro do Bazar. Atualmente, o espaço conta com aproximadamente três mil plantas entre mudas medicinais, frutíferas, ornamentais, hortaliças e para jardinagem. Os preços das mudas e plantas variam de R$3,00 a R$10,00 e são vendidas durante os bazares e na loja do saguão do Hospital de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Toda renda alcançada com o Bazar e o Viveiro é revertida para o Hospital do Câncer. Os pagamentos dos produtos podem ser feitos em dinheiro e nos cartões de débito e crédito.

Serviço:

Dia 11/8 (terça-feira)

Horário: 8h às 16h

Local: Rua Professor José Inácio de Souza, 3267, bairro Umuarama