Greve nas rodovias compromete abastecimento

A Prefeitura de Uberlândia informa que, devido à greve deflagrada pelos caminhoneiros em todo o Brasil nos últimos três dias, conta com estoques de materiais de limpeza, merenda escolar, medicamentos, combustível para abastecimento de ambulâncias e do restante da frota, insumos hospitalares, dentre outros itens, retidos nas rodovias brasileiras. Diante da grave situação, o prefeito Odelmo Leão determinou que as secretarias estejam atentas e administrem com ainda mais cautela os recursos existentes até que a situação seja normalizada. “Estamos preocupados e faremos todo o possível para que os serviços básicos não sejam comprometidos e a população não seja prejudicada neste momento”, disse.

SECOM