Grávida, mulher de Victor acusa cantor sertanejo de agressão

A mulher do cantor Victor Chaves, da dupla Victor e Leo, registrou um boletim de ocorrência contra o marido por agressão, nesta sexta-feira (24), em Belo Horizonte. Grávida, Poliana Bagatini, de 29 anos, compareceu à Delegacia de Mulheres, na avenida Augusto de Lima, para registrar o caso. A agressão teria acontecido no bairro Luxemburgo, onde o casal tem um apartamento.

Por volta das 11h, ela acionou a Polícia Civil para registrar uma queixa contra o marido. No Boletim de Ocorrência, Poliana relatou que o cantor a jogou no chão e deu vários chutes nela, após uma discussão. Ela teria tentado sair de casa, mas foi impedida por um segurança e pelo marido, e só conseguiu deixar o local com a ajuda de uma vizinha, que escutou a discussão e a colocou no elevador. Poliana também relatou que vinha recebendo ameaças por parte da irmã do cantor.

A Polícia Civil informou que o registro foi feito na delegacia da regional sul e foi solicitado um pedido de corpo de delito e instalado um inquérito para investigar a denúncia. A vítima foi encaminhada para a Delegacia de Mulheres, na avenida Augusto de Lima, entretanto ela não aguardou para prestar depoimento e não recebeu a guia para o exame de corpo de delito. Por isso não foi feito o pedido de medida protetiva para a vítima. Vizinhos contaram a reportagem que viram a vítima gritando e desesperada com a filha no colo.

Victor também é jurado do programa The Voice Kids, exibido aos domingos na TV Globo. Ele e Poliana têm uma filha de 1 ano e anunciaram em janeiro a segunda gravidez da empresária. A assessoria de comunicação da dupla não se posicionou sobre o ocorrido.

FelipeCastanheira/otempo