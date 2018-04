Governador Fernando Pimentel participa da abertura da safra mineira do açúcar e do etanol 2018/2019

Minas Gerais é um dos maiores produtores de cana de açúcar do país, com 64,9 milhões de toneladas no último período

O governador Fernando Pimentel participou nesta sexta-feira (27/4) em Uberaba, Território Triângulo Sul, do evento que marcou a abertura da safra mineira do açúcar e do etanol 2018/2019. Durante a cerimônia, também foi lançado o MegaCana Tech Show/10 anos, o maior evento do setor no estado. Minas Gerais é um dos maiores produtores de cana de açúcar do país, com 64,9 milhões de toneladas na última safra.

Em seu discurso, o governador anunciou a prorrogação de incentivos fiscais para o setor sucroalcooleiro. “Vamos prorrogar os créditos tributários e o incentivo tributário por mais cinco anos. Estamos conversando com a Siamig (entidade que reúne as empresas do setor sucroenergético). Está pronta a minuta do decreto que vai permitir usar crédito tributário também para obras. Estamos fazendo o possível para atender às demandas do setor”, disse Fernando Pimentel, que chegou ao evento acompanhado do presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Adalclever Lopes, e do presidente do Conselho da Companhia Mineira de Açúcar e Álcool (CMAA), José Francisco dos Santos.

O governador ainda destacou as ações desenvolvidas pelo Estado para fortalecer o setor, que tem grande importância para a economia mineira. “Nós temos procurado, na medida do possível, e até do impossível, ajudar o setor. Destravamos as questões do meio ambiente, fizemos impulsionar esse setor com os mecanismos que estão à disposição”, finalizou.

O presidente do conselho da CMAA destacou que Minas Gerais está “se desenvolvendo muito bem, principalmente na agricultura”. “Temos 80 mil hectares de terras, sendo 40 mil de cana própria. O governo ajudou muito o setor. Em Minas, estamos todos unidos. Na hora de defender o estado, os mineiros estão juntos”, afirmou José Francisco dos Santos.

Também participaram do evento os secretários de Estado de Fazenda, José Afonso Bicalho; de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Amarildo José Kalil; o presidente da Emater, Glênio Martins; o presidente da Cemig, Bernardo Alvarenga; deputados federais, estaduais, o presidente da Companhia Mineira de Açúcar e Álcool (CMAA), Carlos Eduardo Turchetto Santos; o presidente da Associação das Indústrias Sucroenergéticas de Minas Gerais (SIAMIG), Mário Campos; demais produtores e representantes do setor.