Ginástica Artística da Futel compete em Torneio Nacional no Rio de Janeiro

A equipe de Ginástica Artística da Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer (Futel) realiza, no Rio de Janeiro, a fase final de preparação para a disputa o XXXII Torneio Nacional de Ginástica Artística. O evento começou nesta quarta-feira (25) e vai até domingo (29).

Desde ontem, a Arena Carioca 3 do Parque Olímpico ficou liberada para os competidores uberlandenses realizarem treinamentos, se aclimatarem e fazerem o reconhecimento do espaço.

A competição para a equipe da Futel começa já na tarde desta quinta (26), com a participação das atletas de nível iniciante. Já competidores dos níveis intermediário e avançado encaram a briga pelo pódio nesta sexta-feira (27).

Com quatro anos de ginástica artística, a jovem Sabrina Costa Nascimento fará sua estreia em um Torneio Nacional, competindo no nível iniciante.

A atleta de 11 anos valoriza o momento de aclimatação e reconhecimento do local. “Sei que é muito importante o treinamento na véspera da competição. É nele que a gente vai se acostumando com os aparelhos, vendo como é e se preparando para a disputa em si. Sem contar que ajuda a aliviar o estresse e cansaço da viagem”, explica.

O técnico da equipe e professor da Futel, Mário Sérgio Arantes frisou a necessidade do deslocamento antecipado ao espaço de prova. “Os meninos precisam dessa vivência no aparelho de competição, porque é isso que dará mais segurança para que eles executem as séries como planejado. Essa é também a hora que eles entram em ritmo de competição e direcionam todo o foco e atenção para o que deve ser feito”, conta.