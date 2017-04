Gilmar segue sem notificação em caso de improbidade administrativa

O ex-prefeito de Uberlândia, Gilmar Machado, do PT, alegou hoje que ainda não foi notificado pelo Ministério Público sobre a denúncia de improbidade administrativa, apresentada no último dia 27 de março.

A informação veio nesta quinta-feira pela assessoria de imprensa de Gilmar, que questionou uma matéria divulgada pelo Jornal Gazeta há 10 dias, data do anúncio feito pelo Ministério Público. De acordo com a assessoria, a nota do ex-prefeito estaria incompleta.

Em novo pronunciamento o ex-prefeito “informa que não recebeu nenhuma notificação sobre este assunto. Porém, tão logo seja procurado estará a disposição da Justiça.” Gilmar alega ainda que “o Plano foi construído de forma transparente, inclusive com a participação dos servidores.”

Gilmar Machado, o reitor da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), Reinaldo Centoducatte, além de mais quatro pessoas da universidade e do Executivo são alvo de uma denúncia do MPF alegando que a prefeitura e a instituição firmaram contrato irregular para a realização do Plano de Cargos e Carreiras.

O MPF concluiu que a UFES recebeu mais de R$ 700 mil para realizar a consultoria que teria sido “disfarçada de projeto de extensão, pois o que ocorreu foi uma prestação de serviços por parte dos professores e servidores contratados.”

A ação ainda diz que a UFES apenas emprestou o nome e a qualidade de autarquia federal, pois todos os profissionais que participaram do projeto foram remunerados de forma independente de seus cargos na instituição.

Atualmente o ex-prefeito cursa mestrado em uma Instituição Particular na cidade e é professor de história na Escola Estadual Professora Juvenilia dos Santos, no bairro Luizote. Atualmente a escola também segue em greve.

Leia a nota de Gilmar na íntegra:

O ex-prefeito informa que não recebeu nenhuma notificação sobre este assunto. Porém, tão logo seja procurado ele estará a disposição da Justiça para qualquer esclarecimento sobre a implantação do Plano de Cargos e Carreiras da Prefeitura de Uberlândia.

O ex-prefeito ressalta que tem a plena certeza que o Plano foi construído de forma transparente, inclusive com a participação dos servidores, e por isso hoje este é o maior benefício já conquistado pelos servidores municipais em toda a história da Prefeitura de Uberlândia.