Gestante é estuprada na BR-365 em Uberlândia

Na madrugada desta terça-feira (03), uma gestante foi espancada, às margens da BR-365, sentido Uberlândia a Ituiutaba. A suspeita é de que a agressão tenha acontecido por conta de um desentendimento no pagamento de um programa sexual. Moradores chamaram a Polícia Militar, alegando que uma mulher havia sido encontrada com sinais de agressão. Ao chegar no local, militares receberam a informação de que Camila dos Santos Máximos, de 25 anos, estava grávida e havia combinado um programa sexual com o autor do crime na Avenida Juscelino Kubitschek. Por algum motivo, que não foi divulgado, a dupla acabou se desentendendo e a mulher foi agredida no rosto. Militares acreditam que o crime tenha acontecido por briga a respeito do valor cobrado para o programa e por essa desavença, o homem acabou estuprando a vítima.

A mulher foi socorrida para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU). Ela está em estado estável e sem risco iminente de morte. A gestação está bem e no início. O criminoso fugiu.