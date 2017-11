Garoto de 15 anos é baleado ao sair de casa para ver quem o chamava

Um garoto de 15 anos foi baleado na tarde desta segunda-feira (27) em Patos de Minas. Ele foi socorrido até o Hospital Regional por uma unidade do Samu para receber atendimento médico. A Polícia Militar segue em rastreamento para identificar o autor do disparo.

O fato aconteceu na Rua Guarirobas no Bairro Jardim Esperança por volta de 13h30. A vítima estava dentro de casa quando o autor do disparo o chamou pelo nome no portão. Ao sair de casa para ver quem estava chamando, o garoto foi surpreendido por um único disparo de arma de fogo que acertou o seu ombro esquerdo.

O adolescente de 15 anos aguardou até que uma unidade do Samu chegasse para encaminhá-lo ao Hospital Regional. A polícia Militar esteve no local e agora segue em rastreamento para tentar identificar, localizar e prender o autor do disparo.

patoshoje