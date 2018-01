Garoto, de 12 anos, é apontado como suspeito de estupro de uma criança de 3 anos

A Polícia Militar foi acionada a comparecer no Hospital Regional, onde a mãe da criança relatou que, há dois dias, a filha de três anos, reclamou que estava sentindo dores na região vaginal. A princípio, a mãe pensou que fosse uma assadura, porém, em conversa com a criança, a mesma disse que o primo, de 12 anos, teria passado o “negocinho de fazer xixi no negocinho dela”.

A mãe então procurou o hospital e após exames, o medico não achou nenhuma lesão e nem rompimento do hímen, portando não houve indícios de penetração ou violência. Sobre o suspeito, a mãe disse que o menino é seu sobrinho, filho da irmã que mora em Brasília.

Eles passaram o final de semana aqui em Patos de Minas e que o fato poderia ter ocorrido no ultimo sábado (06), em uma fazenda da família onde ficaram hospedados. A mãe suspeita ainda que o ato possa ter acorrido no momento que deixou as crianças sozinhas, vendo televisão enquanto arrumava a casa.

O conselho Tutelar foi acionado e a conselheira Vanessa esteve no hospital para acompanhar o caso.