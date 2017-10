Gambá com filhotes são resgatados em residência

Na noite desta terça-feira (24), o Corpo de Bombeiros de Araguari resgatou um gambá com seis filhotinhos, em uma residência no Bairro Rosário, em Araguari. A moradora chamou os militares ao perceber os animais dentro de um cano de escoamento da água da chuva. A equipe capturou a fêmea e, ao retirá-la do buraco, percebeu que havia seis filhotinhos agarrados à mãe, mamando. Os animais foram encaminhados para a Polícia de Meio Ambiente da cidade para serem avaliados e posteriormente soltos na natureza.