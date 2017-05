Galeria de arte da Casa da Cultura recebe mostra ‘Cenários e Faces’

Olhares diferentes, porém complementares. Retratos de experimentações, sensações e vivências. Essas são as descrições que Marcos Caixeta e Renato Dalla Líbero dão às obras que estão em exposição na Galeria Geraldo Queiroz da Casa da Cultura. A mostra, que leva o nome de ‘Cenários e Faces’ e é formada pelas 30 telas dos artistas, está aberta à visitação até o início de julho.

Residente na cidade desde 2000, o paulista Renato Dalla é apreciador de obras de arte e desde o ano passado decidiu se aventurar nas artes plásticas. Dentre as suas criações, destaca o quadro ‘Araras’. “Trata-se de uma releitura que tive muito prazer em realizar. Sinto que, além de estar produzindo algo que perdurará além de minha existência, me transporta e me eleva a um local de paz, harmonia, prazer e satisfação espiritual”, afirma.

Marcos Caixeta tem envolvimento direto com a arte há pelo menos 10 anos. “Inicialmente, pintava telas a óleo, posteriormente, grafite sobre papel e agora me dedico aos desenhos giz pastel, priorizando desenhos da figura humana. Mas as artes, de forma geral, sempre motivaram minha busca de vida e minhas ações, como é o caso da música”, lembra ao mencionar que estuda e toca saxofone.

Prestigie!

O quê: Exposição ‘Cenários e Faces’

Abertura: 16 de maio (terça-feira), às 20h

Visitação: De 17 de maio a 06 de julho (segunda a sexta), das 12h às 18h

Onde: Galeria de Arte Geraldo Queiroz, na Casa da Cultura que fica na Praça Cel. Carneiro, 89, bairro Fundinho.

Entrada franca

secom