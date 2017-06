Gabarito preliminar da primeira fase do vestibular está disponível

Já está disponível na internet o gabarito preliminar da primeira fase do vestibular da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) que dá acesso aos cursos de graduação no segundo semestre letivo de 2017. O gabarito definitivo, as folhas de respostas e as notas obtidas por todos os candidatos na primeira fase serão publicados no dia 12 de junho, após as 17h.

Pela primeira vez, o processo seletivo foi realizado em um único fim de semana: no sábado (3/6) foram realizadas as provas da primeira fase (com questões objetivas) e a redação e, no domingo (4/6), as demais disciplinas da segunda fase (com questões discursivas).

Serão corrigidas as provas de Redação e discursivas somente dos candidatos classificados para a segunda fase, conforme definido no edital que rege o processo seletivo. A relação desses classificados e os gabaritos oficiais preliminares das questões discursivas serão divulgados no dia 19 de junho, após as 17h. Os gabaritos oficiais definitivos, as folhas de respostas e da redação e as notas de todos os candidatos na segunda fase sairão no dia 11 de julho, após as 17h.

A relação definitiva dos candidatos aprovados no Vestibular 2017-2 será divulgada no dia 20 de julho, após as 14h. No mesmo dia, após as 17h, serão publicadas a classificação geral e o boletim de desempenho dos candidatos.

Durante o vestibular, nenhuma ocorrência importante foi registrada pela Diretoria de Processos Seletivos da UFU (Dirps), que contou com a presença da Polícia Federal durante todo o processo. No entanto, cerca de cem candidatos foram desclassificados por estarem utilizando piercings, pulseiras ou outros tipos de adornos, todos proibidos e citados no edital.

Dos 26.869 candidatos inscritos para as 1.676 vagas, 15% (cerca de 3.900 candidatos) foram desclassificados por faltarem às provas – aplicadas nas cidades mineiras de Uberlândia, Ituiutaba, Monte Carmelo e Patos de Minas e em Goiânia (GO) e Ribeirão Preto (SP).

O diretor da Dirps, professor Dennys Xavier, adiantou que para o próximo vestibular, a ser realizado na primeira quinzena de junho de 2018, as provas também serão aplicadas em Belo Horizonte e na capital paulista. “O que nós queremos é buscar os melhores candidatos, os alunos mais bem preparados para frequentar as fileiras da universidade”, revelou Xavier.

O novo formato, com provas em um único fim de semana, foi aprovado, conforme avaliação da Dirps. “Foi um processo seletivo mais ágil, mais eficaz, mais barato e de uma eficiência extraordinária no que diz respeito à estruturação”, comentou o diretor.

No primeiro dia do processo seletivo os candidatos fizeram provas com questões objetivas das 11 disciplinas obrigatórias para todas as áreas: Biologia, Física, Geografia, História, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol), Filosofia, Língua Portuguesa, Literatura, Matemática, Química, Sociologia, além da Redação (esta, já fazendo parte da segunda fase).

No segundo dia os candidatos responderam a quatro questões discursivas por disciplina. Todos tiveram provas de Língua Portuguesa e Língua Estrangeira. Somente os candidatos que concorrem aos cursos de Ciências Humanas e Artes não tiveram prova discursiva de Matemática nesta fase, mas sim de Literatura.

História, Geografia, Filosofia e Sociologia completaram as disciplinas cobradas aos candidatos dos cursos de Ciências Humanas e Artes e de Ciências Sociais Aplicadas. Diferentemente, os candidatos concorrentes aos cursos das áreas de Ciências da Saúde e de Ciências Exatas e da Terra responderam questões de Química, Física e Biologia na segunda fase.