Futel realiza festival de futebol neste sábado (22)

A Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer (Futel) promove neste sábado (22), das 8h às 12h, no Estádio Parque do Sabiá, o ‘Festival Futel de Futebol de Campo’, para mais de 700 crianças das categorias sub-8 e sub-10. O evento tem como principal objetivo promover a integração entre os alunos de todos os núcleos esportivos e não possui caráter de competição.

Para realização do festival, o gramado do Estádio Parque do Sabiá será dividido em quatro campos de 25mx50m e cada equipe fará um mínimo de três jogos. “Será uma oportunidade que nossas crianças terão para conhecer o estádio, que é considerado o oitavo melhor do País. Como não se trata de competição, todos os alunos receberão medalha e lanche”, disse Silvio Soares dos Santos, diretor geral da Futel.

A participação das crianças será gratuita, e a Futel estará fazendo o transporte de ônibus, saindo às 7h, dos poliesportivos mais distantes. “Este transporte gratuito tem como objetivo proporcionar conforto e, principalmente, segurança aos nossos alunos. Sem dúvida teremos uma manhã de muita diversão neste sábado”, concluiu Silvio Soares.

Outras categorias

O ‘Festival Futel de Futebol de Campo’ terá sequência no dia 29 deste mês, também no Estádio Parque do Sabiá, para alunos das categorias sub-12 e sub-14. “Para essas duas categorias teremos mais de 800 alunos participando. Já para as categorias sub-15 e sub-17 promoveremos um campeonato a partir de outubro”, explicou Gilvan Guimarães, diretor de esportes da Futel.

Se ligue!

O que: Festival Futel de Futebol de Campo

Quando: 22/09

Onde: Estádio Parque do Sabiá

Categorias: Mais de 700 crianças das categorias sub-8 e sub-10 (participação gratuita)

Haverá ônibus de graça com saída às 7h dos poliesportivos: São Jorge, Canaã, Tancredo Neves, Viva Mansour, Luizote, Dona Zulmira, Jardim Brasília, Roosevelt, Cistódio Pereira, Segismundo Pereira, Tocantins e Tapuirama

SECOM