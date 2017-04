Futel promove seletiva de basquete para crianças e adolescentes neste final de semana

Depois de quatro anos, o basquete de alto rendimento da Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer (Futel) está de volta. Nos dias 8 (sábado), às 14h e domingo (9), às 10h, serão realizadas seletivas para crianças e adolescentes de 7 a 17 anos na Arena Sabiazinho. Desse processo serão montados times nas categorias: mini (até 11 anos misto), sub 14 (masculino/feminino) e sub 17 (masculino/feminino). Depois de formadas, as equipes treinarão na arena e nas quadras do Parque do Sabiá.

De acordo com Cristiano Grama, educador físico da Futel e técnico de basquete, serão destinadas 20 vagas por categoria. “Faremos a preparação da garotada para competições regionais que acontecerão este ano e para o Campeonato Mineiro de 2018. Uberlândia possui um enorme potencial para a modalidade, por isso, tenho certeza que vamos formar times muito bons”, declarou.

Como participar

Para participar da seletiva é necessário chegar no horário marcado, usando material esportivo adequado. “É totalmente de graça. Estamos retomando este projeto de formação de equipes de alto rendimento com o basquete, que é uma modalidade esportiva muito praticada na cidade”, disse Silvio Soares dos Santos, diretor-geral da Futel.

Escolinhas

Já as crianças e adolescentes de 7 a 17 anos, interessados em aprender ou se aperfeiçoar no basquete, podem se matricular em um dos núcleos de iniciação esportiva da Futel. “Temos basquete no Centro de Bairro Lagoinha e no poliesportivo Luizote de Freitas, mas vamos levar a escolinha de basquete para outros locais”, concluiu Silvio Soares dos Santos.

O quê: Seletiva para equipes de basquete de alto rendimento

Idade: 7 a 17 anos

Quando: dia 8 (sábado) às 14h e dia 9 (domingo) às 10h

Local: Arena Sabiazinho

Quanto custa: gratuito

