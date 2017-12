Futel promove Festival de Judô neste domingo (3)

Com a chegada do fim do semestre, é hora dos alunos da iniciação esportiva do judô colocarem em prática o que foi aprendido ao longo dos meses nas aulas. Para isto, Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer (Futel) promove, neste fim de semana, o Festival de Judô, com a participação de mais de 60 alunos dos polis Lagoinha e Jardim Brasília. O evento será neste domingo (3), a partir das 9h30, no poli Lagoinha.

Programação

De acordo com o professor da modalidade, Danilo Abdala, o festival servirá como fechamento para este ano de trabalho. “Queremos colocar em prática o que foi treinado, propiciando a oportunidade de lutar, já que muitos deles são novatos e ainda não competiram este ano. É também o momento de demonstrar aos pais e familiares as habilidades adquiridas”, disse.

A iniciativa visa, ainda, promover a integração entre os participantes, incentivar a prática esportiva e permitir que os professores avaliem o desenvolvimento dos alunos. Apesar de não ter caráter competitivo, todos receberão medalhas de participação. As lutas serão feitas entre participantes de mesmo nível técnico.

Iniciação esportiva

A escolinha de judô da Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer (Futel) funciona as terças e quintas, das 8h às 11h e das 14h às 17h, no Centro de Bairro Lagoinha e as quartas e sextas, nos mesmos horários, no poliesportivo Jardim Brasília. Atualmente, a iniciação conta com mais de 100 alunos e, com o encerramento das atividades neste ano, as novas matrículas para a modalidade só serão aceitas a partir do primeiro semestre de 2018.

SECOM