Futel oferece escolinhas de futebol, basquete, rugby e skate no Parque do Sabiá

Com uma frequência média de cinco mil pessoas por dia em busca de esporte e lazer, o Parque do Sabiá também oferece escolinhas de futebol de campo, basquete, rugby e skate. As atividades são ofertadas gratuitamente de segunda à sexta-feira. Os interessados podem se inscrever na sala dos professores, que fica próxima aos campos D e E (perto da entrada do bairro Santa Mônica).

“O Parque do Sabiá é um dos locais mais frequentados em Uberlândia e possui uma grande estrutura para oferecer atividades da iniciação esportiva para atender, principalmente, os moradores da região leste da cidade”, destacou Sílvio Soares dos Santos, diretor-geral da Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer (Futel).

No futebol de campo, são oferecidas 100 vagas para crianças de 7 a 17 anos, em quatro horários, às quartas e sextas. “Temos ainda 36 vagas disponíveis, mas podemos até ampliar este número, com a abertura de dois novos horários”, destacou o diretor-geral da Futel.

Outras modalidades

Também com vagas disponíveis, a escolinha de basquete atende crianças de 7 a 17 anos, às terças e quintas, às 17h e 18h, nas quadras poliesportivas, localizadas ao lado da sede da Futel. “Temos seis vagas disponíveis para a turma das 17h e apenas três para as 18h, mas temos capacidade para ampliar o número de turmas e consequentemente a quantidade de vagas”, esclareceu Silvio Soares.

Implantado no início de 2017, o rugby atende alunos de 12 a 19 anos, por meio de uma parceria da Futel com o Uberlândia Rugby. Um campo foi adaptado para atender esta modalidade, que conta atualmente com 40 alunos matriculados, nas aulas que acontecem às segundas e quartas, das 19h às 20h, e às terças e quintas, das 18h às 19h30. Para o rugby, ainda há 40 vagas disponíveis.

Novidade na iniciação esportiva da Futel, o skate oferece 20 vagas. Os encontros acontecem às terças e quintas, entre 14h e 17h.

Matrículas

Para se matricular em qualquer uma das atividades esportivas, os interessados devem se dirigir à sala dos professores, de segunda à sexta-feira, das 8h às 11h e das 14h às 17h. As inscrições devem ser feitas por pais ou responsáveis, que devem apresentar documento de identidade do aluno, comprovante de endereço e escolaridade, alémde atestado escolar.