Futel inicia aulas de skate nesta quinta-feira (19)

A Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer (Futel) está ampliando a quantidade de modalidades em suas escolinhas com a implantação de aulas de skate para crianças e adolescentes de 7 a 17 anos. A atividade começa a ser ministrada nesta quinta-feira (19) e atenderá até 90 alunos.

As aulas acontecerão as terças e quintas, das 14h às 17h, no Parque do Sabiá e as quartas e sextas no Poliesportivo Jardim América, também das 14h às 17h. Para participar o aluno deve ter o próprio skate, além dos equipamentos de segurança como capacete, joelheira e cotoveleira. As matrículas são gratuitas e devem ser feitas pelos pais ou responsáveis no local onde o aluno praticará a atividade.

Para implantar a escolinha de skate a Futel fez a pintura e recuperação da pista do Parque do Sabiá e fez trabalho de manutenção da pista do Jardim América, que foi revitalizada no ano passado. “No dia 5 de maio teremos o evento “Skate em Ação”, com participação de grafiteiros e outros integrantes da Secretaria Municipal de Prevenção às Drogas, Defesa Social e Defesa Civil”, disse Gilvan Guimarães, coordenador de iniciação esportiva da Futel.

O diretor-geral da fundação, Silvio Soares dos Santos, explica que o objetivo é implantar o maior número possível de modalidades olímpicas e paralímpicas. “Quando chegamos aqui na Futel, no início de 2017, tínhamos menos de dez modalidades e cerca de 1.300 alunos. Hoje são 18 modalidades e mais de 1.500 inscritos na iniciação”.

Confira!

O que: Escolinha de Skate

Onde: Pista do Parque do Sabiá e Poliesportivo Jardim América (Rua Anália Rezende Siquierolli, s/n)

Matrículas: Gratuitas no local de interesse do aluno

Equipamentos: O aluno (a) de 7 a 17 anos deve ter skate e equipamentos de segurança (capacete, joelheira e cotoveleira)

Documentação: Certidão de nascimento ou RG, atestado médico e comprovante de frequência escolar

SECOM