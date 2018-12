Fundação CDL Uberlândia divulga vagas de emprego e estágio

A Fundação CDL Uberlândia divulga as vagas de emprego ofertadas por diversas empresas. Os currículos devem ser cadastrados no site da CDL Uberlândia.

Confira:

APLICADOR DE FILME AUTOMOTIVO

Quantidade de vagas: 2

Atividades: aplicar filme em automóveis

Requisitos: possui CNH A (moto). Não é necessário veículo próprio. Possuir comprovação de experiência na área.

Remuneração: salário da categoria + comissão = R$ 2.500,00 a R$ 3.200,00

Horário: segunda a sexta, das 8h às 18h, e sábados, das 8h às 12h.

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Atividades: Acompanhar os carregamentos referentes as negociações realizadas pela empresa, alinhando junto a comprador e vendedor, alimentar extrato de carregamento, tramitar as autorizações de carregamento entre as partes, munir os departamentos interdisciplinares das informações necessárias, zelar pelo cumprimento dos prazos e pelo bom andamento dos carregamentos.

Escolaridade: Cursando logística.

Requisitos: Nível intermediário em informática

Remuneração: salário a combinar + vale combustível + plano de saúde + plano odontológico.

Horário: segunda a sexta, das 8h às 18h – com 1h12min de almoço.

CONSULTOR COMERCIAL AUTÔNOMO – PORTARIA E SERVIÇOS PATRIMONIAIS

Atividades: Realizar vendas presenciais e por telefone, realizar a prospecção de clientes, encontrar soluções dos problemas apresentados pelo cliente, realizar pós-vendas em contratos fechados.

Requisitos: experiências em vendas

Remuneração: R$ 1.200,00 + comissão

CONSULTOR COMERCIAL EXTERNO

Comercialização de produtos e serviços da operadora VIVO. Vendas de produtos e serviços da operadora Vivo através do canal Porta-Porta (PAP), visitas frequentes a residências, feiras, bairros, cidades e distritos, abordando, prospectando e negociando com clientes potenciais. Habilitação de novos planos e servições de telefonia, internet TV por assinatura.

Requisitos: • 18 Anos acima • Desejável experiência no ramo de Telecom • Ensino médio completo. • Disponibilidade para viagens. • É necessário experiência anterior com vendas externas. • Habilitação categoria B.(desejável)

Atividades: • Prospecção de novos clientes • Vendas PAP – Porta á Porta • Reportar diariamente produção e rotas ao supervisor Benefícios: • Vale-refeição • Seguro de vida • Comissão • Salário Fixo Tipo de vaga: Tempo Integral Salário: de R$1.200,00 a R$2.500,00 /mês Contato para envio de currículos: recrutamento@vivotriangulo.com.br

CONSULTOR DE VENDAS – SEGMENTO ENSINO SUPERIOR

3 vagas

Atividades: profissionais com iniciativa para realizar vendas e prospecção de clientes pelo telefone, atendimento pessoal, visitas externas esporádicas, boa comunicação, habilidade de negociação.

Escolaridade: Superior. Experiência comercial.

Salário: a negociar na entrevista + comissão

Benefícios: vale alimentação + vale transporte + convênio médico e odontológico.

Horário comercial

MOTORISTA DE CARRETA

Quantidade de vagas: 10

Atividades: realizar entregas em todo território nacional em carretas câmara fria.

Escolaridade: desejável Ensino Médio Completo

Necessário CNH E e experiência comprovada em carteira.

Salário do sindicato + produtividade a combinar + plano de saúde

OPERADOR DE MAQUINAS

Atividades: Operar e coordenar maquinas de envase, manutenção preventiva de maquinas e equipamentos, elaboração de produção, responsável pela limpeza dos equipamentos.

Escolaridade: 2° Grau completo

Requisitos: noções básicas em elétrica e mecânica, informática básica, disponibilidade para fazer hora extra.

Remuneração: R$1.350,00 + vale alimentação + cesta básica.

Horário: das 6h30 às 16h30, de segunda à sexta-feira.

REPRESENTANTE COMERCIAL

Quantidade de vagas: 03

Atividades: Prospecção de clientes, visitas a clientes, apresentação de propostas e atendimento a clientes.

Escolaridade: Superior completo ou cursando.

Requisitos: Necessário CNH, veículo próprio e nível intermediário em informática.

Remuneração: Salário a combinar + comissão.

Horário: Comercial

SECRETÁRIA ACADÊMICA

Atividades: Realizar atendimento telefônico e atividades pertinentes ao cargo.

Requisitos: Curso superior.

Salário: A negociar + VA + VT + convênio médico e odontológico.

Horário de trabalho: Tarde/noite.

SERRALHEIRO

Atividades: serralheria na área de portas de enrolar manuais e automáticas.

Requisitos: experiência na área, habilitação A/B.

Remuneração: a combinar.

Horário de trabalho: segunda a sexta, das 8h às 18h – com 1h e 12m de almoço.

VENDEDORA

Atividades: realizar vendas e atendimento.

Escolaridade: segundo grau completo

Salário: 1087,73+ comissão

Benefícios: ajuda alimentação + vale transporte + convênio médico e odontológico.

Horário: segunda a sexta, das 08h às 18h.

VENDEDOR

Atividades: atendimento ao cliente, demonstração de produtos e serviços e organização da loja.

Escolaridade: ensino médio completo.

Salário: a combinar + Comissão.

Benefícios: vale transporte + vale refeição + seguro de vida + convênio médico e odontológico.

Horário: escala 6×1

ASSISTENTE DE GERENTE

Atividades: atendimento ao cliente no caixa, produção de lanches, entrega de produtos. Preenchimento de relatórios, vendas por hora, metas, controle de rastreabilidade e temperatura, contagem de estoque. Backup, conferência de vencimentos e produtos estragados, autorizar cancelamentos de vendas, conferir caixa. Ser responsável pelo alinhamento da equipe de forma geral.

Remuneração: R$ 1.113,63 (60 dias treinamento), após R$ 1.605,00 + VT + Cesta básica (R$ 100,00)

Horário: 12 X 36 – das 12hs às 00hs

Requisitos: ter disponibilidade para o treinamento em Ituiutaba por 60 dias. Será fornecida pela empresa, passagem ida e volta + dormitório. Experiência com Gestão.

Escolaridade: médio completo, informática básica.

Salário: R$1.600,00 /mês

ATENDENTE/ENTREGADOR (CF)

Atividades: atender o balcão, manter a organização da loja, tirar pedido, fazer contato com clientes, disponibilidade para entregas, receber mercadorias, dentre outras.

Remuneração: a combinar

Horário: segunda à sexta-feira, das 8h as 17h25.

Requisitos: ensino médio completo. Experiência com vendas. Possuir CHN – B.

ATENDENTE – REDE DE FAST FOOD

Quantidade de vagas: 15

Atividades: atendimento ao cliente, caixa, produção de lanches, entrega de pedidos, contagem de estoque, limpeza da loja.

Horário: das 8h às 14h, de segunda a sábado.

Remuneração: R$ 1113,63 + vale transporte + R$ 100,00 cesta básica.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (CF)

Atividades: atendimento ao cliente no balcão e telefone, emissão de nota fiscal e cupom, recebimento de clientes, emissão de relatórios, conferencia de baixas.

Remuneração: R$ 1.287,64 + Vale transporte.

Horário: segunda a Sexta, das 8h às 17h30. Sábado, das 8h às 12h.

Requisitos: experiência relacionada à área de atendimento ao cliente e controle administrativo. Possuir conhecimentos em informática.

CONSULTOR DE VENDAS (TC)

Atividades: realizar vendas, prospecção, análise de concorrentes, agendamento de visitas, visitas externas esporádicas. Atendimento telefônico, e-mail, emissão de pedidos, pós-venda, atendimento pessoal (showroom).

Remuneração: R$ 1.250,00 + comissões + plano odontológico + cesta básica.

Horário: segunda a Sexta, das 8h às 18h. Sábado por escala.

Requisitos: ensino médio completo. Desejável possuir ensino Superior. Conhecimento em informática (Pacote Office). Possuir CHN – B. Disponibilidade para viagens.

ESMERILADOR (CF)

Atividades: realizar acabamentos em peças de ferro fundido e retratar rebarbas que sobram das peças e atividades afins.

Requisitos: ensino Fundamental Completo

Remuneração: R$ 1.190,84 + 5% de produtividade + VT + vale alimentação R$ 180,00 + seguro de vida + café da manhã e café da tarde.

Horário: 7h às 17h, de segunda à sexta-feira.

EXECUTIVA DE VENDAS

Atividades: realizar atendimento e fechar contrato para locação de vestidos e ternos.

Horário: segunda 14h às 19h, terça à sexta, das 10h às 19h, sábado – das 10h às 17h

Salário + comissão de 1 a 5% + vale transporte ou vale combustível

Necessária experiência comprovada em vendas presencial.

Tipo de vaga: Efetivo/CLT

MANUTENÇÃO PREDIAL (LC)

Atividades: executar serviços de manutenção elétrica, hidráulica, carpintaria e alvenaria; substituir, trocar, limpar, reparar e instalar equipamentos; conservar vidros e fachadas, realizar serviços de limpeza.

Remuneração: 1.438,19.

Horário: segunda a sexta, das 10h às 19h, sábados, das 7h30 às 11h30 (sujeito a alteração).

Requisitos: experiência na área.

PROGRAMADOR DELPHI (LC)

Atividades: realizar as fases de elaboração de requisitos e da programação de sistemas, desenvolver, testar e implementar. Identificar e orientar nas soluções de problemas. Codificar e realizar os testes, preparar documentação e produzir manuais de operação. Realizar a implementação e a manutenção de novos sistemas. Ajustar sistemas existentes para acompanhar as mudanças e necessidades dos usurários.

Remuneração: R$2.889,66 + convênio médico + convênio odontológico + cartão alimentação.

Horário: segunda a sexta, das 8h às 18h.

Requisitos: superior completo ou cursando na área de TI com conhecimentos básicos em Java, C#, DOT.NET, Delphi, WebForms, Mobile e Android, banco de dados, firebird, POSTGRESQL, SQL, SERVER, SOLITE.

RECEPCIONISTA (CF)

Atividades: atendimento ao público, geração de contratos, telefone, etc.

Remuneração: R$ 1.300,00 + VT

Horário: segunda a sexta, das 8h às 17h30

Requisitos: ensino médio completo.

SUPERVISOR DE VENDAS – MATERIAIS ELÉTRICOS (R)

Empresa do ramo de materiais elétricos contrata Supervisor de Vendas.

Atribuições: gestão de pessoas, contratação e treinamento de vendedores, acompanhar resultados da equipe, ajudar nas compras de produtos, acompanhar estoque, criar incentivos e campanhas de vendas, atuar na divulgação e marketing da empresa.

Remuneração: R$ 1300,00 + variável sobre resultado da loja + bonificações.

Horário de Trabalho: das 8h30 às 18h, de segunda a sexta e sábado, das 8h30 às 13h

Requisitos: experiência com vendas e liderança de equipe e materiais elétricos.

Tipo de vaga: Efetivo/CLT

TELEVENDAS

Atividades: atendimento telefônico ao cliente, realizar vendas via telefone, auxilio e assistência via telefone.

Remuneração: R$ 1.200,00 + R$ 125,00 cartão Policard.

Horário: segunda a sexta, das 8h às 17h30. Sábado, das 8h às 12h.

Requisitos: ensino médio completo, telemarketing, informática básica.

VENDEDOR EXTERNO E INTERNO (TC)

Atividades: visita de clientes externos, vendas por telefone e prospecção de novos clientes.

Remuneração: salário comercial + Comissão + Vale Alimentação.

Horário: comercial.

Requisitos: ensino médio completo. Possuir CNH B. Experiência com vendas externas.

VAGAS DE ESTÁGIO

ESTÁGIO ADMINISTRATIVO (CF)

Atividades: cadastro de condomínios, gerar boletos bancários, fazer conciliação bancária, atendimento telefônico, ligações para condomínios e\ou clientes, dentre outras funções administrativas.

Bolsa auxílio: 500,00 + VT.

Horário: a definir

Requisitos: estar cursando Ciências Contábeis

ESTÁGIO ADMINISTRATIVO (CF)

Atividades: faturamento, lançamento de notas de fornecedores e rotinas administrativas.

Requisitos: cursando administração – conhecimentos em informática – Word, Excel, internet, digitação, boa comunicação, dinâmico.

Bolsa Auxílio: R$ 600,00 + VT + 300 auxílio.

Horário: segunda a sexta, 1 hora de almoço.

ESTÁGIO EM CONTABILIDADE (TC)

Atividades: separação e organização de notas fiscais, compras e devoluções, lançamento de produtos no sistema e atividades afins.

Horário: segunda a sábado, das 9h às 14h.

Bolsa auxílio: 500,00 + VT.

Requisitos: estar cursando a partir do 3º período de Ciências Contábeis.

ESTÁGIO EM CRÉDITO E COBRANÇA ( TC)

Atividades: executar ações de cobrança, por telefone, envio de e-mail e notificação extrajudicial. Acompanhar carteira de recebíveis, negociar saldo devedor e fornecer instruções bancárias em boletos. Encaminhar segunda via de boletos, nota fiscal e atividade afins.

Horário: segunda a sexta, das 12h às 18h.

Remuneração: bolsa auxilio R$ 800,00 + VT.

Requisitos: estar cursando ensino superior nas áreas de administração, ciências contábeis, direito e afins.

ESTÁGIO EM ENSINO MÉDIO

Atividades: realizar atividades como atendimento, administrativo, almoxarifado, entre outras.

Horário: manhã e Tarde/Tarde e Noite

Bolsa Auxílio + VT.

Requisitos: estar cursando ensino médio regular, conhecimento em informática.

ESTÁGIO EM TELEMARKETING ENSINO MÉDIO

Atividades: atendimento ao cliente, atendimento telefônico, divulgação, prospecção de clientes e demais atividades pertinentes ao setor.

Horário: segunda a sexta, 8h ás 13h.

Remuneração: bolsa Auxílio + VT.

Requisitos: cursando Ensino Médio Regular noturno

ESTÁGIO LETRAS E MATEMÁTICA – KUMON (TC)

Atividades: ensino; correções, exercícios e apoio para as disciplinas de português e matemática; verificar tabuada; leitura; registrar dados no boletim; guardar os materiais nos escaninhos e ler histórias.

Horário: segunda a sexta, das 8h às 15h (com intervalo) ou das 13h às 19h (sem intervalo).

Bolsa Auxílio: R$ 650,00 + VT.

Requisitos: estar cursando a partir do 3° período do ensino superior de Letras, Matemática ou Pedagogia.

ESTÁGIO EM QUÍMICA (TC)

Atividades: auxiliar em processos internos de análises em química para fertilidade de solo. Preparação de soluções, organização do ambiente de trabalho (vidrarias e reagentes). Auxiliar os analistas nos processos de determinação analítica dos métodos de determinação de nutrientes. Horário: Segunda a sábado. Período da manhã.

Bolsa Auxílio: R$ 600,00.

Requisitos: estar cursando Química ou técnico em química.

ESTÁGIO EDUCAÇÃO FÍSICA (TC)

Atividades: recepção de clientes, auxiliar os instrutores nas aulas de luta.

Requisitos: ensino superior cursando educação física.

Remuneração: bolsa 600 + VT

Horário: segunda à sexta, das 6h30 às 12h30 ou das 15h às 21h.

ESTÁGIO SUPORTE HELPDESK (TC)

Atividades: atendimento e suporte Helpdesk em E.R.P.

Requisitos: ensino superior cursando TI.

Remuneração: bolsa 800 + VT

Horário: segunda à sexta, das 8h às 14h.

ESTÁGIO EM CONTABILIDADE (TC)

Atividades: lançamento de notas fiscais; arquivamento de documento e outros.

Requisitos: ensino superior Administração ou contabilidade.

Remuneração: bolsa 700 + VT

Horário: segunda à sexta, das 8h às 15h.

ESTÁGIO ADMINISTRATIVO (TC)

Atividades: registro de empregados; Emissão de declarações diversas; recepção; atendimento telefônico; arquivar documentos; e outros.

Requisitos: ensino superior Administração ou contabilidade.

Remuneração: bolsa 700 + VT

Horário: segunda à sexta, das 13h às 18h.

ESTÁGIO SECRETÁRIA (TC)

Atividades: atendimento a clientes; vendas; atividades administrativas; emissão de notas fiscais; gerenciamento das redes sociais.

Requisitos: ensino superior Administração ou contabilidade.

Remuneração: bolsa 700 + VT

Horário: segunda à sexta, das 8h às 15h.