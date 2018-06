Fundação CDL Uberlândia divulga oportunidades de emprego e estágio

A Fundação CDL Uberlândia está selecionando candidatos para 38 vagas de estágios e empregos em diversas áreas.

Confira:

VAGAS DE EMPREGO

AUXILIAR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Atividades: Desenvolver relatórios, executar pequenas manutenções supervisionadas nos softwares da empresa.

Remuneração: R$1.200,00 + convênio médico + convênio odontológico + cartão alimentação.

Horário: Segunda a Sexta das 8h às 18h.

Requisitos: Superior completo ou cursando na área de TI com conhecimentos básicos em Java, C#, DOT.NET, Delphi, WebForms, Mobile e Android, banco de dados, firebird, POSTGRESQL, SQL, SERVER, SOLITE.

AUXILIAR DE T.I. (SL)

Atividades: Apoio ao desenvolvimento de sistemas e suporte aos usuários, manutenção básica de computadores.

Remuneração: 1.500 + Vale transporte + convênio médico.

Horário: Segunda a Sexta das 8h às 18h e sábado das 8h às 12h.

Requisitos: Segundo grau completo, conhecimentos Técnicos em hardware e software.

Conhecimento básico em manutenção de computador e WINDOWS/OFFICE

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (SL)

Atividades: Realizar controle de planilhas referente ao departamento comercial, rotinas administrativas, atendimento ao cliente, dentre outras demais atividades.

Remuneração: R$ 1.500,00 + Convênio médico e odontológico + Vale transporte.

Horário: Comercial.

Requisitos: Segundo grau completo, desejável formação Superior. Obter conhecimentos técnicos em informática, saber executar planilhas. Experiência em atendimento ao cliente.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (SL)

Atividades: Realizar controle financeiro, emissão de NF, atendimento, vendas por telefone, comunicação com a produção de entregas. Organização de folha/pagamento, e acerto de pagamento.

Remuneração: R$ 1.500,00 + Vale transporte.

Horário: De terça a domingo, 10:00 ás 18:00.

Requisitos: Desejável Ensino Superior em Administração ou áreas afins. Obter conhecimentos técnicos em informática. Experiência em administração e atendimento ao cliente.

ASSISTENTE COMERCIAL ESCOLA/IDIOMAS (SL)

Atividades: Atuar no atendimento aos clientes por telefone e pessoalmente, responsável por abertura e fechamento de caixa, fazer apresentação dos cursos de idiomas com foco em fechamento de matrículas.

Remuneração: R$ 1.084,00 + Comissão + Bolsa de estudos + V.T + Auxílio alimentação

Horário: Segunda a sexta das 09:00h ás 19:00h ou ás 12:30h ás 21:30h, aos sábados será á combinar.

Requisitos: experiência no setor comercial/vendas e ensino médio completo.

AUXILIAR DE ATENDIMENTO (SL)

Atividades: Realizar ligações ativas/receptivas na central de atendimento, fazer atendimento online e por meio de whatsapp. Realizar monitoramento, e fazer atendimento na recepção.

Remuneração: 1.260,00 + Auxílio Alimentação + Convênio Médico + VT.

Horário: 08:00 ás 18:00 de Segunda a Sexta, e Sábado das 8:00 12:00.

Requisitos: Segundo grau completo, obter experiência em atendimento ao cliente e atendimento na aréa de recepção. Necessário conhecimento em word/excell e ter domínio em digitação.

CONSULTOR DE FRANQUIAS (SL)

Atividades: Realizar consultoria operacional focada na área comercial, treinamento, e expansão de novas franquias da marca.

Remuneração: R$ 1.467,40 FIXO + (600,00) + Comissão + Vale alimentação ou refeição sendo opcional.

Horário: Segunda a Sexta das 09:00 às 18:00, Sábado das 09:00 ás 13:00.

Requisitos: Ensino Médio completo. Obter formação ou cursando línguas. Conhecimento em informática (Pacote Office). Preferencial – Superior Completo. Possuir CHN – B. Disponibilidade para viagens.

CONSULTOR DE VENDAS INTERNA (SL)

Atividades: Vendas por telefone, prospecção, pós-vendas, relacionamento com cliente, cadastramento, manutenção de carteira.

Remuneração: R$ 993,00 + Vale Transporte.

Horário: Segunda a Sexta das 09:10 às 13:00 e 14:00 às 17:30.

Requisitos: Ensino Médio completo. Experiência em vendas e ter noção em Excel.

MONITOR (a) DE COORDENAÇÃO EM ESCOLA (SL)

Atividades: Realizar atendimento aos alunos, pais, professores. Atuar na coordenação e orientação, aplicação de provas, assistência no pátio, controle de serviços gráficos, preparação de murais, dentre outras atividades.

Remuneração: R$1.119,66 + convênio médico + VT. Horário: Segunda a Sexta das 12:30 ás 18:30, aos sábados (por escala) das 08:00 ás 12:00.

Requisitos: Desejável Superior cursando em Pedagogia ou Administração. Conhecimento em informática, experiência em atendimento ao cliente.

PROGRAMADOR

Atividades: Realizar as fases de elaboração de requisitos e da programação de sistemas, desenvolver, testar e implementar. Identificar e orientar nas soluções de problemas. Codificar e realizar os testes, preparar documentação e produzir manuais de operação. Realizar a implementação e a manutenção de novos sistemas. Ajustar sistemas existentes para acompanhar as mudanças e necessidades dos usurários.

Remuneração: R$2.8889,66 + convênio médico + convênio odontológico + cartão alimentação.

Horário: Segunda a Sexta das 8h as 18h.

Requisitos: Superior completo ou cursando na área de TI com conhecimentos básicos em Java, C#, DOT.NET, Delphi, WebForms, Mobile e Android, banco de dados, firebird, POSTGRESQL, SQL, SERVER, SOLITE.

REPOSITOR EM LIVRARIA (SL)

Atividades: Responsável pela organização, limpeza e reposição do setor, realizar classificação por área dentre outras atividades.

Remuneração: R$ 1.084,00 + Cesta Básica + Vale Transporte.

Horário: Segunda a Sexta das 08:30 às 18:00 e Sábado das 08:30 às 12:30.

Requisitos: Ensino Médio completo. Experiência em atendimento, conhecimento em informática básica.

SUPERVISOR/GERENTE DE PRODUÇÃO

Atividades: Atuar com fabricação de pré-moldados com tubos e anéis de concreto, pisograma, meio fio, blocos e pisos de concreto.

Remuneração: A combinar.

Horário: A combinar.

Requisitos: Necessário experiência nas atividades citadas.

VENDEDOR DE VEÍCULOS 0 KM

Atividades: Atendimento ao cliente, com foco em vendas de veículos 0 km, e demais atividades relacionadas a área comercial.

Remuneração: Comissão

Horário: A combinar.

VENDEDOR DE VEÍCULOS 0 KM

Atividades: Atendimento ao cliente, atuar no cumprimento da área de vendas, dentre outras atividades.

Remuneração: Comissão + Convênio Médico e Odontológico.

Horário: Segunda a Sexta das 08:00 ás 18:00 e Sábado das 08:00 ás 13:00.

Requisitos: Segundo Grau Completo, experiência em vendas, conhecimento em informática.

VAGAS DE ESTÁGIO

ESTÁGIO EM ADMINISTRAÇÃO (LC)

Atividades: Recepcionar clientes, agendar consultas, produzir relatórios, fazer controle financeiro.

Horário: Segunda a sexta de 08h às 15h.

Bolsa Auxílio: 800,00 + VT.

Requisitos: Estar cursando a partir do 5º período de Administração.

ESTÁGIO EM ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO (LC)

Atividades: Realizar atividades administrativo-financeiras.

Horário: Segunda a sexta de 07:30 às 15:30.

Bolsa Auxílio: 750,00 + VT.

Requisitos: Estar cursando Administração ou Ciências Contábeis.

ESTÁGIO EM ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO (LC)

Atividades: Auxiliar nas atividades do setor financeiro: arquivamento de documentação, lançamentos no sistema e conferência de informações.

Horário: Segunda a sexta de 8h às 15h.

Bolsa Auxílio: 700,00 + VT (160,00).

Requisitos: Estar cursando Administração ou Ciências Contábeis.

ESTÁGIO EM ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO (LC)

Atividades: Auxiliar nas atividades de escritório, lançar pedidos no sistema, atender telefone, guardar materiais e ferramentas.

Horário: Segunda a sexta de 13h às 18h.

Bolsa Auxílio: 600,00 + VT.

Requisitos: Estar cursando Administração ou Ciências Contábeis.

ESTÁGIO EM ATENDIMENTO PABX (LC)

Atividades: Atender e direcionar chamadas externas, registrar atendimentos em formulário/planilha, anotar e transmitir recados, realizar tarefas de apoio administrativo.

Horário: 07:30 às 12:42. Segunda a sábado

Bolsa Auxílio: R$742,00 + VT.

Requisitos: Estar cursando ensino superior, conhecimentos em Excel e Word.

ESTÁGIO EM COLETA (LC)

Atividades: Atendimento ao público, coletar e triar materiais para realização de exames, centrifugar amostras biológicas, alimentar sistema com os resultados das análises e testes procedidos, repor material e conservar arrumado box da coleta.

Horário: Segunda a sábado das 7h às 12h.

Bolsa Auxílio: 650,00 + 187,00 de insalubridade + VT + 8,00 de Ticket (por dia útil) + uniforme.

Requisitos: Cursando Técnico em análises clínicas.

ESTÁGIO EM COMUNICAÇÃO (JU)

Atividades: atendimento, prospecção, criação de mídias para a empresa, atuar com facebook, criar arte e impulsionar no facebook.

Horário: Segunda a sexta 13 as 18/ sábado 8 ao 12.

Bolsa Auxílio: R$ 750,00 + Vale Transporte.

Requisitos: Estar cursando ensino superior em Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Produção Multimeios áreas afins.

ESTÁGIO EM COMUNICAÇÃO E MARKETING (JU)

Atividades: Gestão de redes sociais, conteúdo em redes sociais, apresentação em vídeos.

Horário: Segunda a sexta de 9 as 15.

Bolsa Auxílio: R$ 750,00 + Vale Transporte.

Requisitos: Estar cursando ensino superior em Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Produção Multimeios áreas afins.

ESTÁGIO EM CONTABILIDADE (LC)

Atividades: Auxiliar na conciliação de grupos, auxiliar nos arquivos de documentos, separar documentos DARFS, preparar declarações, lançar notas fiscais.

Horário: 08:00 às 14:20 de segunda a sexta.

Bolsa auxílio:905,00 + VT.

Requisitos: Estar cursando a partir do 4º período de Ciências Contábeis.

ESTÁGIO EM DESENVOLVIMENTO (LC)

Atividades: Desenvolver programação em C#.

Horário: Segunda a sexta de 12:00 as 18:00.

Bolsa Auxílio: R$600,00 + Vale Transporte.

Requisitos: Estar cursando ensino superior em Sistema de Informação, Engenharia da Computação, Ciências da Computação, Tecnólogo em análise e desenvolvimento de Sistemas ou áreas afins.

ESTÁGIO EM DESIGN (JU)

Atividades: Atuar na montagem e edição de vídeos e imagens, responder chats e divulgar eventos em redes sociais.

Horário: Segunda a sexta de 15:00 as 21:00.

Bolsa Auxílio: R$ 750,00 + Vale Transporte.

Requisitos: Estar cursando ensino superior em Design, Publicidade e Propaganda, Produção Multimeios áreas afins.

ESTÁGIO EM DIREITO (CF)

Atividades: Recepcionar as citações recebidas e analisá-las encaminhando ao advogado credenciado juntamente com os documentos necessários para providenciar defesa correspondente, efetuar cálculos de sentença e emitir guias para pagamento, fazer termos de acordos, fazer registro correspondentes no sistema, providenciar e encaminhar documentos para cobradora referentes casos de consorciados contemplados em atrasos.

Horário: Segunda a Sexta das 11:40 ás 18:00 sendo 20 minutos para lanche.

Bolsa Auxílio: R$905,00 + VT.

Requisitos: Estar cursando direito.

ESTÁGIO EM EDUCAÇÃO FÍSICA (SL)

Atividades: Realizará atendimento ao público, elaboração de treinos, demonstração e correção de exercícios na musculação.

Horário: Segunda a Sexta, das 07:00 ás 13:00 e das 16:00 ás 22:00.

Bolsa Auxílio: R$700,00 + VT.

Requisitos: Estar cursando Superior em Educação Física.

ESTÁGIO EM ENSINO MÉDIO

Atividades: Realizar atividades – Telemarketing

Horário: Manhã e Tarde/Tarde e Noite

Bolsa Auxílio + VT.

Requisitos: Estar cursando ensino médio regular, conhecimento em informática.

ESTÁGIO EM MARKETING DIGITAL (JU)

Atividades: atuar na montagem, edição de vídeos e imagens, responder chatas e divulgar eventos em redes sociais. Divulgar e comercializar produtos e serviços. Criação e divulgação de Slides Banners, dentre outras funções pertinentes ao setor

Horário: Segunda a sexta 8h as 14h.

Bolsa Auxílio: R$ 650,00 + Vale Transporte.

Requisitos: Estar cursando ensino superior em Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Produção Multimeios áreas afins. Conhecimento em Photoshop, Corel Draw, Pacote Office , Pagemaker e Redes sociais.

ESTÁGIO EM PEDAGOGIA (JU)

Atividades: Elaboração e desenvolvimento de atividades recreativas com crianças (sob acompanhamento de coordenadores da escola); Auxílio nas refeições, banho, higiene e sono das crianças; Apoio aos professores em sala de aula (turno da tarde); Organização de materiais pedagógicos da escola e pessoais dos alunos; Apoio em eventos e datas comemorativas da escola; Auxílio em atividades educativas gerais.

Horário Segunda a Sexta 7:30 ás 13:30h / 13:00 ás 19:00h.

Bolsa Auxílio: R$ 600,00 + VT.

Requisitos: Cursando Pedagogia.

ESTÁGIO EM ODONTOLOGIA (JU)

Atividades: Auxiliar os cirurgiões dentista em cirurgias, lavagem e desinfecção de instrumentais.

Horário Segunda a Sexta 8h ás 14 / 12h ás 18h.

Bolsa Auxílio: R$ 700,00 + VT.

Requisitos: Cursando Odontologia.

ESTÁGIO EM ESTÁGIO EM MARKETING (JU)

Atividades: Criar estratégias, tornar produtos e serviços mais atraentes aos clientes, aumentar e fidelizar clientes, apresentação dos clientes e produtos.

Horário: Segunda a Sexta 8h ás 15 / 1 hora de almoço.

Bolsa Auxílio: R$ 700,00 + VT.

Requisitos: Cursando Marketing, Administração, Comunicação social e publicidade e propaganda.

ESTÁGIO EM MARKETING (JU)

Atividades: Divulgação em redes sociais, criação de banners, arquivamento de documentos, alimentação de planilhas e demais apoio nas tarefas administrativas.

Horário: Segunda a sexta de 9 as 16 com uma hora de almoço.

Bolsa Auxílio: R$ 600,00 + Vale Transporte.

Requisitos: Estar cursando ensino superior em Marketing, Publicidade e Propaganda, Multimídia, ou áreas afins.

ESTÁGIO EM RH (LC)

Atividades: Apoiar nas demandas de treinamento e desenvolvimento; elaborar planilhas e documentos; preparar apresentações em Power Point, agenda de reuniões e indicadores; auxiliar na organização de eventos, reuniões e apresentações e atividades afins.

Horário: 30 horas semanais, de segunda a sexta.

Bolsa Auxílio: R$954,00 + Vale Transporte.

Requisitos: Estar cursando ensino superior em Psicologia a partir do 6° período.

ESTÁGIO TÉCNICO EM ENFERMAGEM (LC)

Atividades: Realizar a punção, pedidos de biópsia, orientar e preparar os pacientes quanto aos exames laboratoriais, agendar e entregar os resultados, organizar as salas e o setor de enfermagem.

Horário: Segunda a sexta das 07:00 às 13:00.

Bolsa Auxílio: R$742,00 + VT.

Requisitos: Estar cursando 4º período em Técnico em Enfermagem.

ESTÁGIO TÉCNICO EM ENFERMAGEM (LC)

Atividades: Dilatar pupila dos pacientes, realizar curativos oclusivos, retirar acessos venosos, preencher relatórios.

Horário: De segunda a quinta-feira de 14h às 20h e sexta-feira das 07 às 13h.

Bolsa auxílio: 954,00 + 2VT (por dia) + insalubridade.

Requisitos: Estar cursando 3º período de Técnico em Enfermagem.

ESTÁGIO EM TELEMARKETING ENSINO MÉDIO

Atividades: Atendimento ao cliente, atendimento telefônico, divulgação, prospecção de clientes e demais atividades pertinentes ao setor.

Horário: Segunda a sexta, 8h ás 13h.

Remuneração: Bolsa Auxílio + VT.

Requisitos: Cursando Ensino Médio Regular noturno

ESTÁGIO EM VENDAS/MARKETING (JU)

Atividades: Prospecção de novos clientes, divulgação em redes sociais, atendimento, telemarketing e demais atividades relacionadas ao atendimento.

Horário: Segunda a sexta de 7h as 13h

Bolsa Auxílio: R$ 700,00 + Vale Transporte.

Requisitos: Estar cursando ensino superior em Marketing, Publicidade e Propaganda, ou áreas afins.