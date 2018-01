Fundação CDL seleciona candidatos para vagas de emprego e estágio

A Fundação CDL Uberlândia está selecionando candidatos para 33 vagas em diferentes áreas de atuação. Há oportunidades para auxiliar de contabilidade, recepcionista para salão de beleza, vendedor, técnico de informática, e outras. Além disso, alunos de curso superior que estejam em busca de oportunidade, a fundação também está selecionando alunos de cursos de pedagogia, direito, contabilidade e outros. VAGAS DE EMPREGO AUXILIAR DE DEPÓSITO – Atividades: Fazer conferência, movimentação, separação e organização de mercadoria. Auxiliar no carregamento das mercadorias. Remuneração: R$1135,00 + Produtividade (100,00$ a 250,00$) Convênio médico e odontológico + Vale Alimentação 12,24 ao dia. AUXILIAR DE CONTABILIDADE – Atividades: Lançamentos contábeis, conciliações e demais atividades do setor contábil. Remuneração: R$ 1.240,38 + uniodonto. Horário: ASSISTENTE COMERCIAL / TELEMARKETING ATIVO – Atividades: Prospecção de vendas, apresentação dos serviços, acompanhamento do início ao fim do processo de vendas. Remuneração: 5% sobre vendas + 257,00$ de vale alimentação + Vale Transporte. ATENDENTE – Atividades: Atuará com atendimento e recepção ao cliente, abertura e fechamento de caixa, entregar pizzas no balcão, contagem dos produtos, limpeza e organização do setor. Remuneração: A combinar + VT + auxilio deslocamento. ATENDENTE – Atividades: Atuará com atendimento e recepção ao cliente, abertura e fechamento de caixa, entregar pizzas no balcão, contagem dos produtos, limpeza e organização do setor. AUXILIAR DE ESTOQUE – Atividades: Organização de estoque, realizar relatórios e registros diários de entrada e saída, receber e fazer conferências de mercadorias, organizar e manter o estoque limpo. Remuneração: a combinar + VT + auxilio deslocamento. AUXILIAR DE ESTOQUE – Atividades: Organização do Estoque, realizar relatórios e registros diários de entrada e saída, receber e fazer conferência das mercadorias e manter limpo o estoque. Remuneração: R$ 1113,64 +8% de Produtividade + Vale Transporte ou auxílio deslocamento. AUXILIAR DE FATURAMENTO – Atividades: Realizar faturamento de nota fiscal de serviço e de simples remessa, cobrança, atendimento ao cliente, emissão de boleto e organização de documentos. Remuneração: R$ 1.500,00 + unimed, uniodonto e seguro de vida em grupo. AUXILIAR DE PROCESSAMENTO – Atividades: Auxiliar no processamento de alimentos, realizar limpeza e organização do local. Remuneração: R$ 1.113,64 + 8% de produtividade, vale transporte, auxilio deslocamento. AUXILIAR DE PRODUÇÃO EM PIZZARIA – Atividades: fornear, cortar, montar pizzas, repor alimentos. Remuneração: R$911,51 a R$1150,00 + auxílio deslocamento. RECEPCIONISTA SALÃO DE BELEZA – Atividades: Realizar atendimento ao cliente, agendamentos, venda de pacotes de serviços e produtos, pós venda, reposição de mercadorias, organização da loja e manutenção da limpeza. Remuneração: R$1270,00 + comissão 5% + VT VIDRACEIRO – Atividades: Realizar o carregamento e descarregamento de vidros do caminhão, instalação de portas, janelas, basculantes em vidro temperado e esquadrias de alumínio, utilizando ferramentas, materiais e técnicas aprovadas, visando o acabamento final. Remuneração: R$1350,00 AUXILIAR DE PRODUÇÃO PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – PCD – Atividades: Trabalhar na área de produção do couro auxiliando os operadores em atividades diversas, colocar couro nas máquinas, manusear cavalete, empilhar couro. Remuneração: R$1354,00. ASSESSOR COMERCIAL EM ESCOLA – Atividades: Atendimento de novos clientes, apresentando a estrutura da escola, dinâmica de aula, material didático, condições do curso e negociando valores. Preencher contratos e fichas para matrículas, participar de treinamentos, promover ações externas de vendas. Remuneração: 1.100,00 (fixo inicial) mais comissão. Média salarial de 1.200,00 a 2.500,00. Após 12 meses expectativa de 2.000,00 a 4.000,00. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EM IMOBILIÁRIA – Atividades: Manutenção/ocupação dos imóveis no sistema de locação, atendimento aos clientes e demais atividades do setor administrativo imobiliário. Remuneração: R$ 1800,00 + vale transporte + convênio médico. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – Atividades: Monitorar documentos, fazer controle de contratos e acompanhar verbas contratuais, realizar negociação com fornecedores, elaborar e acompanhar processos de ressarcimentos e auxiliar nos processos ligados a DRE comercial. Remuneração: R$ 1.300,00 a R$ 1.700,00. ASSISTENTE DEPARTAMENTO PESSOAL – Atividades: Admissão e demissão, controle de documentos e benefícios, folha de pagamento, controle de ponto, férias, afastamento, abonos, encargos sociais e demais atividades do setor de departamento social. Remuneração: A combinar ASSISTENTE DE LICITAÇÃO – Atividades: Acompanhar e participar dos processos de licitação, através da análise de editais, cadastros de propostas e envio de documentação; acompanhar sites de órgãos públicos, pesquisar editais e realizar o cadastramento e inclusão da Empresa no processo; acompanhar pregões, prazos e fazer conferências. Remuneração: R$ 1.500,00 + unimed, uniodonto e seguro de vida em grupo. ATENDENTE EM ESCOLA DE IDIOMAS – Atividades: Atuar no atendimento aos clientes por telefone e pessoalmente, fazer apresentação dos cursos de idiomas com foco em fechamento de matrículas.Remuneração: R$ 1.084,00 + Comissão + Bolsa de estudos + V.T + Auxílio alimentação CONSULTOR DE VENDAS – Atividades: Realizar vendas de pacotes referentes a planos de academia e administrar a carteira de clientes (responder e-mails e fazer ligações). Remuneração: R$ 937 + gratificações. Benefícios: Plano Saúde + VT COORDENADOR DE TELEATENDIMENTO – Atividades: Realizar monitoria de qualidade das ligações, fazer levantamento das ligações perdidas, coletar informações para pesquisa de satisfação, garantir a dinâmica dos processos internos, atender clientes externos, realizar levantamento de indicadores para apresentação dos resultados e demais atividades do cargo. Remuneração: R$ 2.150,00 CORRETOR DE SEGUROS – Atividades: Realizar o atendimento ao cliente, cotações, endossos, renovações e sinistros no ramo de automóveis, residências e equipamentos portáteis. Remuneração: Comissionado (mínimo R$1200,00 garantido).Benefícios: Ticket Refeição + VT ou Auxílio Combustível. CORRETOR IMOBILIÁRIO – Atividades: Captação e verificação de documentação de imóveis e intermediar a negociação de compra e venda do imóvel.Horário: A combinar. Remuneração: A combinar. ESMERILADOR – Atividades: Fazer acabamentos em peças de ferro fundido, com lixadeira manual. Remuneração: R$ 1.190,84 + vale card R$ 180,00, seguro de vida, café da manhã e da tarde. SECRETÁRIA EM CENTRO DE ENSINO – Atividades: Realizar o atendimento ao cliente, realizar marcação de aulas, receber parcelas eventualmente pagas a escola e realizar rematrícula de alunos. Remuneração: 1.144,00 + Vale Transporte.

SECRETÁRIA ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO – Atividades: Emissão e entrada de notas fiscais, contas a pagar e a receber, fechamento do mês com envio de remessa do Sintegra para o Contador, atendimento ao cliente e fornecedores, entre outras atividades do cargo. Remuneração: 1.500,00 + Vale Transporte + cartão alimentação.

VENDEDORA BOUTIQUE – Atividades: Realizar vendas de roupas femininas multimarcas. Remuneração: salário comissionado e caso a meta mínima não seja atingida, garantem um valor mínimo do salário comercial + Plano de Saúde.

CONSULTOR DE VENDAS EXTERNAS BRGM TELECOMUNICAÇÕES – Atividades: Prospecção de clientes, vendas de planos NET e CLARO. Remuneração: R$ 1.060,00 + comissão + Vale transporte.

VENDEDOR EXTERNO – Atividades: Realizar venda e fazer locação de impressoras e copiadoras. Remuneração: R$ 1.100,00 + comissão + combustível e premiação sobre vendas.

VENDEDOR EM LOJA SHOPPING – Atividades: Atendimento e negociação com o cliente, organização de seção, reposição de expositores, explicação dos produtos. Remuneração: Somente comissão + VT

VENDEDORA INTERNA – Atividades: Captação de clientes preestabelecidos e dar apoio no setor administrativo. Remuneração: R$ 1.500,00

VENDEDOR DE VEÍCULOS 0 KM – Atividades: Atendimento a clientes, cumprimento do processo de vendas e processo de qualidade da concessionária. Remuneração: Comissão pura com média salarial de 4.000,00 + plano de saúde/odontológico + convênio alimentação.

TÉCNICA DE ENFERMAGEM – Atividades: Fazer o primeiro atendimento ao paciente, encaminhar ao centro cirúrgico, circular sala, lavagem do instrumental, empacotar e esterilizar, fazer limpeza na sala de cirurgia e demais atividades da área. Remuneração: R$ 1.000,00 + Gratificação por cirurgia (média de $300,00) + Convênio Médico + Vale alimentação de $ 150,00 + Vale Transporte.

VAGAS DE ESTÁGIO PARA ENSINO SUPERIOR

ESTÁGIO EM ATENDIMENTO ÁREA ADMINISTRATIVA – Atividades: Realizar atendimento ao público, cadastro de exames e orientações, conferência de guias e auxilio em processos administrativos dentro do atendimento. Bolsa Auxílio: R$650,00 + VT + Ticket (R$ 7,25 dia útil) + Uniforme.

ESTÁGIO EM ATENDIMENTO ÁREA ADMINISTRATIVA – Atividades: Atendimento telefônico, atendimento ao cliente, confirmação da agenda e apoio administrativo. Bolsa Auxílio: R$740,00 + VT

ESTÁGIO EM ATENDIMENTO ÁREA ADMINISTRATIVA – Atividades: Impressão, conferência, e entrega de laudos a pacientes Bolsa Auxílio: R$700,00 + VT

ESTÁGIO EM ATENDIMENTO AO CLIENTE – Atividades: Realizar atendimento ao cliente pessoalmente e por telefone, responder e-mails, fazer relatórios e propostas. Bolsa Auxílio: 700,00 + VT.

ESTÁGIO EM ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRO – Atividades: Auxiliar nas rotinas administrativas, fazer pagamento e demais atividades pertinentes ao setor. Bolsa Auxílio: 700,00 + VT.

ESTÁGIO ATENDIMENTO TELEMARKETING ATIVO – Atividades: Realizar vendas, pós-vendas e prospecção de clientes. Bolsa Auxílio: 700,00 + VT.

ESTÁGIO EM ADMINISTRAÇÃO – Atividades: Lançamento de notas fiscais de compras, realização de desdobramentos dos meios de pagamento de cada nota fiscal e conferência do inventario. Bolsa Auxílio: R$ 650,00 + VT.

ESTÁGIO EM ADMINISTRAÇÃO – Atividades: Auxiliar nas atividades do setor de RH, tais como: arquivamento de documentação, recrutamento e seleção, DP, entre outras. Bolsa Auxílio: R$ 700,00 + VT.

ESTÁGIO EM PEDAGOGIA – Atividades: Ensino, correções e exercícios de metodologia educacional para a disciplina de português e matemática, verificar tabuada, leitura, registrar dados no boletim, guardar os materiais nos escaninhos e ler histórias. Bolsa Auxílio: 600,00 + VT + Bolsa de Estudo.

ESTÁGIO EM GASTRONOMIA OU NUTRIÇÃO – Atividades: Auxiliar na manipulação e preparo dos alimentos; higienização do local de trabalho; controle e armazenamento dos alimentos de forma segura e demais atividades pertinentes ao cargo. Bolsa Auxílio: R$600,00 + VT.

ESTÁGIO EM MARKETING – Atividades: Atualização do banco de dados, distribuição dos produtos, suporte operacional área comercial, mercado online redes sociais e sites, analise de gráficos e estatísticas. Bolsa Auxílio: R$937,00 + VT.

ESTÁGIO EM MARKETING – Atividades: Divulgação em redes sociais, contato com o cliente, cadastro de fidelizações, treinamentos, trabalhar a área de apresentação visual da empresa. Bolsa Auxílio: R$800,00 + VT.

ESTÁGIO EM RECURSOS HUMANOS – Atividades: Auxiliar nas atividades do setor de RH, tais como: arquivamento de documentação, recrutamento e seleção, DP, entre outras. Bolsa Auxílio: R$700,00 + VT.

ESTÁGIO EM TELEMARKETING ATIVO – Atividades: Realizar vendas, pós-vendas e prospecção de clientes.

Bolsa Auxílio: 700,00 + VT.

ESTÁGIO DE AUXILIAR COMERCIAL – Atividades: Categorização de possíveis clientes através de pesquisa de mercado e listas de indicação. Entrevistas com clientes em potencial, a fim de viabilizar a reunião entre o consultor comercial e o potencial cliente. Bolsa Auxílio: R$ 600,00 + VT.

ESTÁGIO EM CONTABILIDADE – Atividades: Lançamentos contábeis, cálculo de depreciação e avaliação patrimonial. Bolsa Auxílio: R$ 650,00 + VT.