Fundação CDL está selecionando candidatos para diversas áreas de atuação

A Fundação CDL de Uberlândia está selecionando candidatos para cerca de 20 vagas em diversas áreas de atuação. Há oportunidade para Analista Financeiro, Assistente Fiscal, Corretor de Seguro e muito mais. Os interessados devem entregar o currículo na CDL, localizado na Avenida Belo Horizonte, 1290 – Osvaldo Rezende . Há vagas, ainda, para estudantes de nível médio ou superior, com bolsas que variam entre R$400 e R$700.

VAGAS DE EMPREGO

AUXILIAR DE PRODUÇÃO JR – Atividades: Auxiliar na confecção dos brindes. Corte, montagem, embalagem, contagem e envio de mercadoria. Remuneração: Salário Mínimo + VT.

ANALISTA FINANCEIRO – Atividades: Fazer conciliação, lançamentos de contas a pagar e receber, lançamentos contábeis e demais atividades do setor. Remuneração: A combinar.

COORDENADOR CONTÁBIL – Atividades: Análise de Balanço e DRE; Acompanhamento diário das conciliações e lançamentos contábeis; Garantir fluxo de informações entre setores financeiro, fiscal e departamento pessoal. Remuneração: A combinar

AUXILIAR DE PRODUÇÃO PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – PCD – Atividades: Trabalhar na área de produção do couro auxiliando os operadores em atividades diversas, colocar couro nas máquinas, manusear cavalete, empilhar couro. Remuneração: R$1354,00.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO – Atividades: Controle de estoque, atendimento ao cliente, caixa e demais atividades do setor administrativo. Remuneração: R$ 1.056,00 + vale transporte.

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO/ADMINISTRATIVO – Atividades: Realizar atividades como: lançamentos de notas fiscais, fechamento de caixa, relatórios e envio de e-mails. Remuneração: R$1.200,00 a R$1.300,00 + VT.

ASSISTENTE FISCAL – Atividades: Auxiliar no faturamento, transferência de notas fiscais, lançamentos de documento fiscal e demais atividades do setor. Remuneração: R$ 1400,00 + vale transporte + cesta de alimentos + convênio odontológico.

ATENDENTE – Atividades: Fazer o atendimento, oferecer os produtos alimentícios e servir os clientes. Remuneração: R$ 980,00 + comissão + vale transporte.

AUXILIAR DE FATURAMENTO – Atividades: Auxiliar no faturamento, emissão e digitação de Notas fiscais e atendimento ao cliente. Remuneração: 1.171,79 + ajuda de custo de 150,00 reais + Cartão alimentação + convênio médico.

CORRETOR DE SEGUROS – Atividades: Realizar o atendimento ao cliente, cotações, endossos, renovações e sinistros no ramo de automóveis, residências e equipamentos portáteis.Remuneração: Comissionado (mínimo R$1200,00 garantido) + Ticket Refeição + VT ou Auxílio Combustível.

CONSULTOR DE VENDAS – Atividades: Atendimento e negociação com o cliente, visitas nas empresas para venda de brindes. Remuneração: R$ 1.057,00 + comissão 2% 5% 7% ou 10% + vale transporte.

CORRETOR IMOBILIÁRIO – Atividades: Captação e verificação de documentação de imóveis e Intermediar a negociação de compra e venda do imóvel. Remuneração: A combinar.

MOTORISTA COM CNH “D” – Atividades: Motorista entregador no raio de 200km. Fazer Carga e descarga dos veículos, separar, conferir e organizar mercadorias no estoque, em caso de não ter entregas para fazer; Participar preventivamente da manutenção dos veículos. Requisitos: Experiência na função e CNH categoria D.

RECEPCIONISTA – JORNAL DIÁRIO DO COMÉRCIO – Atividades: Atendimento telefônico e ao cliente, lançamento de documentos no sistema, envio e recebimento de correspondência. Remuneração: R$1100,00 + VT.

TELEMARKETING ATIVO: Ensino médio Completo, não é necessário experiência. Remuneração: Salário Fixo + Comissão e Benefícios.

VENDEDOR – Atividades: Atendimento ao cliente e por telefone. Auxiliar no estoque, separação, carregamento e reposição de mercadoria. Remuneração: 1.100,00 + V.T. e cesta básica.

VENDEDOR – Atividades: Vendas de assessórios para celulares (capas; carregadores; instalação de películas). Atendimento ao cliente pessoalmente e por telefone. Remuneração: R$ 960,00 + comissão de 2,5% + V.T.

VISTORIADOR DE IMÓVEIS – Atividades: Realizar vistorias nos imóveis, identificando as condições da habitação no início da locação, e também no término. Remuneração: R$ 1.518,00 + VT+ Convênio médico.

VENDEDORA BOUTIQUE – Atividades: Realizar vendas de roupas femininas multimarcas. Remuneração: salário comissionado e caso a meta mínima não seja atingida, garantem um valor mínimo do salário comercial + Plano de Saúde.

VENDEDOR BALCONISTA – Atividades: Atendimento ao cliente pessoalmente e por telefone (headset). Remuneração: Comissionista puro com garantia salarial de R$ 1.300,00 + café da manhã + almoço + estacionamento interno + acompanhamento ergonômico+ Policard e Convênio médico.

VENDEDOR INTERNO – Atividades: Atendimento e negociação com o cliente, organização de seção, reposição de expositores, explicação dos produtos. Remuneração: Somente comissão + VT

VENDEDOR DE CONSÓRCIO (LD) – Atividades: Realizar vendas de consórcios, trabalhar com prospecção de novos clientes, vendas porta a porta, vendas pelo telefone, plantões de vendas em feiras e eventos etc. Vendas de consórcios em Uberlândia e região. O vendedor terá que atuar a maior parte do tempo em trabalho de campo e externo. Remuneração: Comissionado. Apenas nos três primeiros meses, salário mínimo garantido. Benefícios: Auxílio gasolina + ticket Refeição + plano de saúde (UNIMED) após 90 dias.

VENDEDORA – Atividades: Efetuar as vendas de roupas femininas e atividades relacionadas ao caixa e organização da loja. Remuneração: Salário do comércio.

VAGAS DE ESTÁGIO PARA ENSINO MÉDIO

São ofertadas vagas de estágio em ensino médio: atendimento, auxiliar administrativo e telemarketing. Remuneração: A bolsa auxílio varia de 400,00 á 700,00 reais, mais o VT que é obrigatório.

VAGAS DE ESTÁGIO PARA ENSINO SUPERIOR

ESTÁGIO ATENDIMENTO ÁREA ADMINISTRATIVA – Atividades: Realizar atendimento, efetuar matriculas, receber protocolos diversos auxiliar demanda administrativas, arquivar documentos acadêmicos e demais atividades pertinentes. Bolsa Auxílio: R$700,00 + VT.

ESTÁGIO ATENDIMENTO ÁREA ADMINISTRATIVA – Atividades: Realizar atendimento ao público, cadastro de exames e orientações, conferência de guias e auxilio em processos administrativos dentro do atendimento. Bolsa Auxílio: R$650,00 + VT + Ticket (R$ 7,25 dia útil) + Uniforme.

ESTÁGIO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Atividades: Lançamento e conferência de nota fiscal, lançamentos em planilhas, ordem de compra e demais atividades do setor. Bolsa Auxílio: 650,00 + VT.

ESTÁGIO DESIGN GRÁFICO/PUBLICIDADE E PROPAGANDA – Atividades: Responder diariamente comentários nas redes sociais (Facebook, YouTube e Instagram); atualizar banco de dados e disparar e-mail marketing; criar materiais gráficos simples tais como tags e flyers; atualizar site e banco de imagens quando necessário; atender a outras demandas pertinentes ao cargo. Bolsa Auxílio + VT.

ESTÁGIO EM ADMINISTRAÇÃO OU LOGÍSTICA – Atividades: Auxílio nos relatórios diários, organização de documentos, cadastro de clientes no sistema e alimentação de planilhas e demais atividades administrativas. Bolsa Auxílio: 700,00 + VT.

ESTÁGIO ENGENHARIA ELÉTRICA – Atividades: Ajudar na manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médicos. Bolsa Auxílio: R$ 700,00 + VT.