Fundação CDL busca talentos para preenchimento de cerca de 30 vagas

As oportunidades são para pessoas com nível superior e médio, com ou sem experiência

A Fundação CDL esta selecionando candidatos para preenchimento de cerca de 30vagas em aberto. As oportunidades são para Auxiliar de Depósito, Assistente Administrativo, Corretor de Seguros e vendedor, além de diversos outros cargos.

Há vagas também para estudantes de nível médio, em estágios com bolsa auxílio que varia entre R$400 a R$700, mais Vale Transporte. Há vagas também para estudantes de nível superior em Enfermagem, Administração, Ciências Contábeis e outros.

Os interessados nas vagas disponíveis em Uberlândia devem cadastrar o currículo no site da CDL ou ligar nos números 3239-3474 / 3239-3447 / 3239-3448.

VAGAS DE EMPREGO

AUXILIAR CENTRAL DE ATENDIMENTO – Atividades: Ligações ativas e receptivas na central de atendimento, atendimento online, monitoramento de relatórios de atendimento. Remuneração: R$ 1.450,00. Benefícios: Vale transporte + Plano de saúde.

AUXILIAR DE DÉPOSITO – Atividades: Fazer conferência, movimentação, separação e organização de mercadoria. Auxiliar no carregamento das mercadorias.Remuneração: R$1135,00 + Produtividade (100,00$ a 250,00$) Convênio médico e odontológico + Vale Alimentação 12,24 ao dia.

AUXILIAR DE FATURAMENTO – Atividades: Lançamento e conferência de nota fiscal, faturamento, arquivar documentos e demais atividades pertinentes. Remuneração: R$ 1.000,00 + VT.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO EM PIZZARIA – Atividades: fornear, cortar, montar pizzas, repor alimentos. Remuneração: R$911,51 a R$1150,00 + auxílio deslocamento.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO JR – Atividades: Auxiliar na confecção dos brindes. Corte, montagem, embalagem, contagem e envio de mercadoria. Remuneração: Salário Mínimo + VT.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – PCD – Atividades: Trabalhar na área de produção do couro auxiliando os operadores em atividades diversas, colocar couro nas máquinas, manusear cavalete, empilhar couro. Remuneração: R$1354,00. Benefícios: Transporte fretado, alimentação na empresa, Ticket, Convênio Médio e Odontológico (Co-participação).

AUXILIAR FISCAL – Atividades: Fazer cadastro de produtos, registros das notas fiscais, realizar consulta Sintegra, SEFAZ, efetuar classificação fiscal de produtos, gerar guias de DAE e GNRE, dar total apoio nos serviços da área Fiscal e demais atividades do departamento. Remuneração: A combinar + vale transporte + convênio médico + seguro de vida.

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EM IMOBILIÁRIA – Atividades: Manutenção/ocupação dos imóveis no sistema de locação, atendimento aos clientes, controle de seguro incêndio dos imóveis e demais atividades do setor administrativo imobiliário. Remuneração: R$ 1800,00 + vale transporte + convênio médico.

ASSISTENTE DE RH – Atividades: Conhecimento em rotinas de departamento pessoal, admissão e demissão, folha de pagamento, e controle de ponto, desejável conhecimento do sistema de ponto Thalys, ter curso de rotinas de departamento pessoal. Remuneração: R$ 1.500,00. Benefícios: Fornece refeição na empresa, estacionamento interno, acompanhamento ergonômico, vale alimentação e plano de saúde.

ATENDENTE EM ESCOLA DE IDIOMAS – Atividades: Realizar atendimento aos alunos e efetuar vendas de cursos. Remuneração: R$ 1.084,00 + Bolsa de estudos + V.T + Auxílio alimentação

CAIXA – Atividades: Atendimento ao cliente e recebimento no caixa, fazer pagamentos, fechamento de caixa e arquivamento de documentos e notas a receber. Remuneração: R$ 1.186,00 + Q.C + vale alimentação + V.T .

CORRETOR DE SEGUROS – Atividades: Realizar o atendimento ao cliente, cotações, endossos, renovações e sinistros no ramo de automóveis, residências e equipamentos portáteis. Remuneração: Comissionado (mínimo R$1200,00 garantido). Benefícios: Ticket Refeição + VT ou Auxílio Combustível.

CORRETOR IMOBILIÁRIO – Atividades: Captação e verificação de documentação de imóveis e Intermediar a negociação de compra e venda do imóvel. Remuneração: A combinar.

COORDENADOR DE ATENDIMENTO – Atividades: Recepcionar os clientes e direcioná-los aos profissionais do salão, realizar atendimentos telefônicos, administrar os agendamentos, cuidar da organização do salão e limpeza, divulgar os produtos e promoções, fechar pacotes promocionais, fazer o atendimento no caixa e demais atividades do setor. Remuneração: 1.165,00 + 8% de produtividade mais 126,00 reais de QC + comissão. Benefícios: Vale alimentação de 70,00 reais.

ESTETICISTA – Atividades: Atendimento estético facial e corporal exclusivo para homens.

GERENTE DE LOJA – Atividades: Fazer acompanhamento junto a equipe no atendimento ao cliente, estabelecer planos de ação, acompanhar a taxa de conversão e ticket médio. Executar treinamentos e estratégias comerciais. Remuneração: 2.000,00 + bonificações.

MOTORISTA COM CNH “D” – Atividades: Motorista entregador no raio de 200km. Fazer Carga e descarga dos veículos, separar, conferir e organizar mercadorias no estoque, em caso de não ter entregas para fazer; Participar preventivamente da manutenção dos veículos. Remuneração: 1274,73 + V.T.

RECEPCIONISTA – Atividades: Recepcionar os clientes e fornecedores, atender e filtrar ligações, enviar e controlar as correspondência, fazer controle de compras para o escritório, efetuar e receber pagamentos de pequenos valores, fazer lançamentos em planilhas Excel, manter a recepção em ordem e higienizada. Remuneração: A combinar .

SECRETARIA BILÍNGUE – Atividades: Fazer contato com cliente por telefone e email, agendar visitas e apresentar produtos. Remuneração: R$ 1.300,00

VISTORIADOR DE IMÓVEIS – Atividades: Realizar vistorias nos imóveis, identificando as condições da habitação no início da locação, e também no término. Remuneração: R$ 1.518,00 + VT+ Convênio médico.

VENDEDORA BOUTIQUE – Atividades: Realizar vendas de roupas femininas multimarcas. Remuneração: salário comissionado e caso a meta mínima não seja atingida, garantem um valor mínimo do salário comercial + Plano de Saúde.

VENDEDOR – Atividades: Atendimento ao cliente, prospecção, negociação, fechamento de venda e pós-venda, auxiliar na organização do estoque, dar apoio a compras e administrativo financeiro. Cadastro e análise de crédito. Remuneração: R$ 1.100,00 + comissão + V.T

VENDEDOR BARACUI MATERIAIS – Atividades: Atendimento ao cliente, auxiliar na organização do estoque, separação, carregamento e reposição de mercadorias. Remuneração: R$ 1.100,00 + V.T + cesta básica.

VENDEDOR EM LOJA DE SHOPPING – Atividades: Atendimento e negociação com o cliente, organização de seção, reposição de expositores, explicação dos produtos. Remuneração: Somente comissão + VT.

VENDEDORA INTERNA – Atividades: Captação de clientes preestabelecidos e dar apoio no setor administrativo. Remuneração: R$ 1.500,00

VENDEDORA EM LOJA DO BAIRRO SEGISMUNDO PEREIRA – Atividades: Efetuar as vendas de roupas femininas e atividades relacionadas ao caixa e organização da loja. Remuneração: Salário do comércio.

VAGAS DE ESTÁGIO PARA ENSINO MÉDIO

São ofertadas vagas de estágio em ensino médio: atendimento, auxiliar administrativo e telemarketing. Remuneração: A bolsa auxílio varia de 400,00 á 700,00 reais, mais o VT . Requisitos: Estar cursando o ensino médio regular e ter pelo menos 16 anos. Contato: consultoriarh@fundacaocdl. org.br

VAGAS DE ESTÁGIO PARA ENSINO SUPERIOR

ESTÁGIO ATENDIMENTO ÁREA ADMINISTRATIVA – Atividades: Realizar atendimento, efetuar matriculas, receber protocolos diversos auxiliar demanda administrativas, arquivar documentos acadêmicos e demais atividades pertinentes. Bolsa Auxílio: R$700,00 + VT.

ESTÁGIO ATENDIMENTO ÁREA ADMINISTRATIVA – Atividades: Realizar atendimento ao público, cadastro de exames e orientações, conferência de guias e auxilio em processos administrativos dentro do atendimento. Bolsa Auxílio: R$650,00 + VT + Ticket (R$ 7,25 dia útil) + Uniforme.

ESTÁGIO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Atividades: Lançamento e conferência de nota fiscal, lançamentos em planilhas, ordem de compra e demais atividades do setor. Bolsa Auxílio: 650,00 + VT.

ESTÁGIO DESIGN GRÁFICO/PUBLICIDADE E PROPAGANDA – Atividades: Responder diariamente comentários nas redes sociais (Facebook, YouTube e Instagram); atualizar banco de dados e disparar e-mail marketing; criar materiais gráficos simples tais como tags e flyers; atualizar site e banco de imagens quando necessário; atender a outras demandas pertinentes ao cargo. Bolsa Auxílio + VT.

ESTÁGIO EM ADMINISTRAÇÃO OU LOGÍSTICA – Atividades: Auxílio nos relatórios diários, organização de documentos, cadastro de clientes no sistema e alimentação de planilhas e demais atividades administrativas. Bolsa Auxílio: 700,00 + VT.

ESTÁGIO EM ANÁLISES CLÍNICAS – Atividades: Atendimento ao público, realizar coleta e triagem de materiais para realização de exames laboratoriais, centrifugar amostras biológicas, anotar no sistemas informatizado os resultados das análises e testes procedidos e repor material e conservar sempre arrumado o box de coleta. Bolsa Auxílio: R$650,00 + Insalubridade. Benefícios: Vale transporte + Ticket (R$ 7,25 dia útil) + Uniforme.

ESTÁGIO EM ENFERMAGEM – Atividades: Atendimento ao público, realizar coleta e triagem de materiais para realização de exames laboratoriais, centrifugar amostras biológicas, anotar no sistemas informatizado os resultados das análises e testes procedidos e repor material e conservar sempre arrumado o box de coleta. Bolsa Auxílio: R$650,00 + Insalubridade. Benefícios: Vale transporte + Ticket (R$ 7,25 dia útil) + Uniforme.

ESTÁGIO EM RH – Atividades: Processos de admissão, cadastro no sistema, planilha de controle de materiais entregues, arquivo e pagamento de benefícios. Bolsa Auxílio: R$603,00 + VT.

ESTÁGIO ATENDIMENTO TELEMARKETING ATIVO – Atividades: Realizar vendas, pós-vendas e prospecção de clientes. Bolsa Auxílio: 700,00 + VT.

ESTÁGIO RECEPÇÃO DE ACADEMIA – Atividades: Atendimento ao público, realizar matrículas, apresentar pacotes. Bolsa Auxílio: 600,00 + VT.