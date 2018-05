O frio deve chegar de vez a Minas Gerais na semana que vem com a chegada de uma massa de ar polar que vai entrar no Brasil entre os dias 18 e 21 de maio. De acordo com o site Clima Tempo a partir do dia 20 o frio vai ficar bem intenso no Sudeste do Brasil, incluindo Minas.

As temperaturas vão cair principalmente a partir da segunda-feira dia 21 de maio. Em Belo Horizonte a expectativa, segundo o site, é que os termômetros registrem mínimas entre 8ºC e 12ºC.

Para o interior de Minas, a previsão de geada no Sul do Estado a partir desta data. Há previsão também de ventos fortes que podem fazer com que a sensação térmica seja ainda mais baixa que a temperatura registrada nos termômetros.

Nesta terça

Belo Horizonte e a região metropolitana terão temperaturas amenas e sem chuva nesta terça-feira (15). De acordo com o Tempo Clima Puc Minas, as temperaturas devem variar entre 16ºC e 26ºC. Não há previsão de chuva.

O tempo vai continuar seco com a umidade relativa do ar em 45%, sendo que o recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) é de 60%.

No interior de Minas a previsão é de possibilidade de chuva Leste, Triângulo Mineiro e Nordeste do Estado. A temperatura mínima foi no Sul de 9ºC e a máxima deve ser de 34ºC no Norte.

