Flagrado recebendo propina, prefeito de Perdizes renuncia ao cargo

O prefeito de Perdizes, Fernando Marangoni (PSDB), renunciou ao cargo na manhã desta quarta-feira (24). O documento comunicando a sua decisão foi assinado dentro do Presídio Professor Jacy de Assis, onde está preso deste ontem (23) quando foi flagrado recebendo dinheiro de propina.

No documento entregue à Justiça Eleitoral, o prefeito disse que os motivos que o levaram a pedir a renuncia ao cargo são pessoais e no final pediu desculpas.

O prefeito foi preso em flagrante recebendo o valor de R$ 20 mil reais durante a “Operação Isonomia”, desencadeada pelo Ministério Público Estadual (MPE) através do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de Uberlândia e da Coordenadoria Regional das Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Público.

A operação apura a contratação irregular de um escritório de advocacia em Uberlândia para prestação de serviços de compensação de créditos tributários a prefeituras do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste de Minas, nos anos de 2015 e 2016.

Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão e um de condução coercitiva em Uberlândia, Canápolis, Carmo do Paranaíba e Presidente Olegário. O ex-prefeito de Canápolis foi autuado por porte de arma, pagou fiança e foi liberado.

Nessa manhã, os promotores de justiça Adriano Bozola e Daniel Marotta deram entrevista coletiva à imprensa. Durante o encontro, os promotores afirmaram que Fernando entregou documentos e está colaborando com as investigações do Ministério Público Estadual.

O Jornal GAZETA DE UBERLÂNDIA entrou em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura de Perdizes que nos informou que está providenciando os tramites legais para que vice-prefeito, Vinícius Barreto assuma o oficialmente o cargo.