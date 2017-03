Finep libera R$ 2,5 milhões para UFU investir em pesquisas

A Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, liberou para a Universidade Federal de Uberlândia (UFU), no fim de fevereiro, a última parcela referente ao edital CT-Infra – Proinfra 01/2009, no valor de R$ 2.503.347,68.

O CT-Infra é um fundo criado para modernizar e ampliar a infraestrutura e os serviços de apoio à pesquisa desenvolvida em instituições públicas de ensino superior, por meio de ações como criação e reforma de laboratórios e compra de equipamentos.

Segundo o diretor de Pesquisa da UFU, Kleber Del-Claro, os recursos dessa última parcela devem ser utilizados para serviços de terceiros (aproximadamente R$ 160 mil), para a reforma e a expansão da rede elétrica e infraestrutura de construções dos campi de Uberlândia (aproximadamente R$ 1,4 milhão) e para a reforma e a atualização da infraestrutura de informática (aproximadamente R$ 900 mil).

“São recursos muito bem-vindos em um momento de escassez e estamos muito felizes de poder, nos próximos dias, detalhar a execução desses recursos”, afirma o reitor da UFU, Valder Steffen Júnior, que anunciou a novidade ao Conselho Universitário (Consun) na última sexta-feira (24/02). “O CTI-Infra tem impacto direto nas unidades acadêmicas, porque são projetos formulados pela comunidade [universitária] que são submetidos à Finep”, avalia.

Representantes da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (Propp) devem se reunir nos próximos dias com a Prefeitura Universitária e o Centro de Tecnologia da Informação (CTI) para organizar as próximas ações viabilizadas pela liberação dos últimos recursos do CT-Infra.