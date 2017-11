Final de semana será marcado por comemorações do aniversário do Parque

A Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer (Futel) preparou uma programação especial de eventos para comemorar o aniversário de 35 anos do Parque do Sabiá. Neste domingo (12), a partir das 9h, o quiosque multiuso será palco de um ‘Aulão de Zumba’, que reunirá frequentadores do Parque e alunos das atividades dançantes oferecidas pela Futel. Na sequência, a Banda Municipal fará uma apresentação especial, seguida de demonstrações de BMX, kung-fu e ballet. As crianças terão uma manhã agitada, com gincanas, brincadeiras e oficinas. Shows de duplas e outros cantores fecharão a programação no período da tarde.

Ainda dentro das atividades preparadas para o aniversário, os campos gramados receberão jogos do Festival Futel de Futebol de Campo Sub-11, que faz parte da Copa Futel de Futebol de Base. Mais de 300 alunos das escolinhas da modalidade jogarão nos campos B e C do Parque. Acontecerão ainda os tradicionais rachas nos campos D, E e F, organizados pela comunidade, além de um torneio de vôlei de areia, com participação de mais de 70 praticantes da modalidade na Arena Parque.

“Montamos uma programação festiva, dedicada a essa data especial e marcante para a cidade de Uberlândia. Além disso, estaremos promovendo uma verdadeira integração entre os participantes das atividades de esporte, lazer e qualidade de vida, oferecidas nos poliesportivos em outros espaços que são de nossa responsabilidade”, disse Silvio Soares dos Santos, diretor-geral da Futel.

Confira a programação completa do final de semana

Sexta – 10/11

Abertura das Olimpíadas Universitárias da UFU

Horário: 17h às 22h

Local: Arena Sabiazinho

Domingo – 12/11

Parque em Festa – Aniversário de 35 anos do Parque do Sabiá

Horário: 8h às 20h

Local: Em diversos espaços do Parque do Sabiá

Projeto “Saúde no Parque”

Horário: 08h às 12h

Local: Quiosque Central

Segunda – 13/11

O Canto do Sabiá

Horário: 18h30 às 20h30

Local: Quiosque Multiuso

Outras atividades

– Pedalinho – sábado e domingo, das 10h às 12h e das 13h às 16h

– Piscina do Parque do Sabiá – domingo, das 10h às 16h

– Pista de caminhada/corrida – diariamente das 5h às 22h

– Ciclofaixa – Segunda a sábado, das 10h às 16h (Exceto feriados)

– Patins – Segunda a sexta, das 10h às 16h (Exceto feriados)

– Quadras poliesportivas e de areia – diariamente das 5h às 22h

– Mundo da Criança (parquinho) – diariamente das 5h às 22h

– Academia ao ar livre e equipamentos – diariamente das 5h às 22h

– Zoológico e Aquário Municipal – quinta a domingo, das 8h às 17h.

