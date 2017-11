Festival de atletismo está com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para o Festival Uberlandense de Atletismo 2017 (por equipes) para crianças e adolescentes de seis a 17 anos. Promovido pelo 36º BIMTz, em parceria com a Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer (Futel), o evento será realizado às 8h de 25 de novembro no batalhão, nas modalidades corrida, salto, lançamento de dardo e arremesso de peso. A organização da competição disponibilizou 350 vagas e as inscrições por equipes (de no mínimo de seis integrantes) são gratuitas. Para participar, é necessário apresentar autorização do pai ou responsável e cópia de um documento de identidade.

Módulos

As categorias e provas do festival estão divididas em modalidades e em três módulos. No I, crianças de 6 a 8 anos vão competir nos 200 metros rasos, enquanto os de 9 e 10 anos vão correr os 400 metros. Já no módulo II, crianças de 11 e 12 anos vão competir nas provas de 400 metros e salto em distância, assim como os atletas de 13 e 14 anos vão disputar as provas de 100, 200 e 800 metros ou 80 metros sobre barreiras, revezamento (misto) 4×100 metros, lançamento de dardo, arremesso de peso e salto em distância.

Adolescentes de 15 a 17 anos, farão parte do módulo III e vão competir nos 100, 400 e 800 metros, 100 metros sobre barreiras, lançamento do dardo, arremesso de peso, salto em distância, 3000 metros e revezamento (misto) 4×400 metros. “Cada atleta poderá participar de no máximo três provas, incluindo o revezamento”, explica Robson Medeiros, coordenador técnico do festival.

O diretor-geral da Futel, Silvio Soares dos Santos, destaca a importância do evento. “O festival faz parte da parceria que a Prefeitura de Uberlândia e Futel têm com o 36º BIMTz. Neste evento, a competição estará aberta a crianças que não estão no incritas no Profesp, por exemplo. É uma forma de democratizar ainda mais o acesso ao esporte, que é fundamental para o desenvolvimento físico e motor da criança”, aponta.

As inscrições podem ser feitas com o professor David Barbosa, no 36º BIMTz, que fica na avenida Aspirante Mega, 731, bairro Jaraguá ou pelo e-mail david.running.2014@gmail.com.

SECOM