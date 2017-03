‘Festeja’ desembarca em Uberlândia pela primeira vez em abril

Os mineiros apaixonados por música sertaneja já podem anotar na agenda: dia 1ºde abril a cidade de Uberlândia recebe pela primeira vez o ‘FESTEJA’. O festival, criado em 2012 pela gravadora ‘Som Livre’, é considerado um dos maiores e melhores eventos do gênero sertanejo do país e responsável por arrastar multidões por onde passa. Já se apresentaram no palco do festival nomes importantes da música, como os cantores Gusttavo Lima e Luan Santana, as duplas Jads & Jadson, Henrique & Juliano, Thaeme & Thiago, o grupo Aviões do Forró, entre outros. Para a primeira edição em Uberlândia, foram selecionadas quatro grandes atrações do sertanejo universitário: as duplas Maiara & Maraísa, Kléo Dibah & Rafael, Zé Neto & Cristiano e o fenômeno do sertanejo universitário de 2016, Marília Mendonça. A promoção do Festeja Uberlândia é exclusiva da rádio Paranaíba FM. Os shows acontecerão no Parque de Exposições – CAMARU, a partir das 15 horas. Uma estrutura jamais vista em eventos da região será montada para receber o público de Uberlândia e região. Todo espaço do evento será divido em quatro áreas, beneficiando todas as faixas etárias e com ingressos a preços populares.

Os convites do festival estão à venda nas lojas oficiais do evento no Center Shopping (Piso 1) próximo à Spiral Papelaria e no Pratic Shopping (Terminal Central), ou pelo site: www.bilheteriadigital.com.br.