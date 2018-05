Fernando Pimentel decreta ponto facultativo nesta sexta por crise do combustível

O governador Fernando Pimentel decreta ponto facultativo em todas as secretarias e órgãos do governo de Minas Gerais nesta sexta (25).

O motivo é o desabastecimento de combustível em virtude do movimento de paralisação dos caminhoneiros.

Em nota oficial, o governo justifica a ação como um plano de contingência. “A medida visa otimizar o uso de combustível para garantir o atendimento dos serviços de segurança pública e saúde em todo o Estado”, destaca.

Agenda reprogramada

“A recomendação do governador também prevê o cancelamento de agendas e eventos de secretarias e outros órgãos de Estado que demandem deslocamentos”, completa.

As agendas do governador previstas para serem realizadas em outras cidades também serão reprogramadas com o mesmo intuito.

Serviços essenciais

As atividades essenciais devem permanecer, incluindo consultas e procedimentos agendados em toda a rede estadual de saúde, rede do IPSM e Hospital Militar, Ipsemg e Perícia Médica.