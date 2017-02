Fernando Pimentel anuncia expansão do programa de Bases Comunitárias Móveis para Uberlândia

O governador entregou 81 viaturas para a Polícia Militar da região com o objetivo de auxiliar

no policiamento urbano, rural, rodoviário e de meio ambiente

O governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, anunciou nesta sexta-feira (17/2) a expansão do programa de Bases Comunitárias Móveis para a cidade de Uberlândia, no Território Triângulo Norte. O anúncio da iniciativa, que já está em andamento em Belo Horizonte, foi feito durante a visita do governador à cidade, quando entregou 81 viaturas para a 9ª Região da Polícia Militar de Minas Gerais. O objetivo é melhorar as condições de trabalho dos policiais e atender melhor à população, respondendo a uma reivindicação surgida durante os Fóruns Regionais de Governo. Os veículos serão destinados Uberlândia (72) e Araguari (nove).

Fernando Pimentel afirmou que a ideia de lançar as bases comunitárias tem como objetivo melhorar a segurança pública, dividindo o território da cidade em 16 áreas. “Vamos trazer para cá um modelo que adotamos em Belo Horizonte, e que começou quando eu era ainda prefeito da cidade, e agora estamos expandindo para toda a região metropolitana. São equipamentos de alta qualidade, vans equipadas com unidades pequenas, posicionadas nos territórios de segurança. No caso de BH serão quase 90 territórios. Em Uberlândia, serão cerca de 16”, afirmou.

Segundo o governador, “cada base também terá um rádio comunicador e os efetivos de policiais vão se deslocar com bicicletas para assegurar o policiamento preventivo. Já estamos providenciando as compras das vans para a região metropolitana e Uberlândia e, aos poucos, vamos estender esse modelo para todo o Estado”, completou o governador.

Durante a entrega das viaturas, Pimentel salientou o apoio de seu governo à Polícia Militar de Minas Gerais e defendeu as vantagens conquistadas pelos agentes de segurança para o fortalecimento da carreira. “As vantagens são legítimas. Sempre defendi a ideia de que as carreiras do policial militar, do policial civil e do agente penitenciário têm que ser diferenciadas”, disse.

“Ainda em episódio recente fizemos ouvir nossa voz quando o governo federal quis impor aos estados brasileiros um plano de recuperação fiscal, mas vinculado para que estados ferissem direitos adquiridos pelos servidores públicos, especialmente na área da segurança. Minas disse não. Não aderiu ao plano, continua enfrentando dificuldades, mas fez valer aquilo que está na nossa Constituição e que significa apoio e respeito à segurança pública”, explicou o governador.

O comandante geral da Polícia Militar de Minas Gerais, coronel Helbert Figueiró de Lourdes, também citou episódio em que o Estado se negou a aderir ao plano do governo federal devido ao risco de prejudicar a carreira dos militares mineiros. “Reafirmo nosso agradecimento pelo fato de o governador ter sido e estar sendo a voz política de maior peso deste país em defesa das nossas prerrogativas estatutárias, defesa da situação do nosso plano de carreira, que a gente vê ameaçadas pela postura reformista que percorrem as casas legislativas. Essa tem sido, dentre tantas outras, mais uma demonstração de carinho, afeto e respeito ao policial militar, civil e ao servidor público como um todo”, afirmou o comandante.

Também participaram da cerimônia de entrega os secretários de Estado de Governo, Odair Cunha, e de Desenvolvimento Agrário, Professor Neivaldo, prefeitos, vice-prefeitos, deputados estaduais e lideranças políticas e militares da região.

Entregas

Em dezembro de 2015, ao fazer a entrega de 113 automóveis à corporação, o governador Fernando Pimentel fez o anúncio do Projeto de Locação de Veículos, que tem como meta incorporar 2.350 viaturas à frota da Polícia Militar em 247 municípios. O investimento total é de R$ 400 milhões

As primeiras entregas ocorreram em abril do ano passado, incluindo 850 veículos para 39 municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). Todas as novas viaturas são de última geração, equipadas com xadrez, GPS de navegação e localização, sinalizador strobo LED (luminoso mais poderoso) e rádio digital com melhor transmissão e que não permite interferência de sinal.

Somente na segunda fase do projeto, iniciada na terça-feira (07/02), em Ipatinga, com a entrega de 40 veículos, e na terceira, que deverá ser iniciada também neste ano, está prevista a entrega de 625 veículos locados, com investimento da ordem de R$ 139,25 milhões. Todos esses recursos são provenientes do Governo do Estado.

VEICULOS JÁ ENTREGUES NA SEGUNDA FASE Local RPM Nº Veículos Ipatinga 12ª 40 Governador Valadares 8ª 61 Teófilo Otoni 15ª 30 Lavras 6ª 19 Pouso Alegre 17ª 30 Uberaba 5ª 47

Crédito (fotos): Marcelo Sant’Anna/Imprensa MG